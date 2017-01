Welcome! Log into your account

Le mois dernier, la signature d’un accord entre l’UE et le Mali a largement défrayé la chronique quand le ministre hollandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, a annoncé “un accord historique” en marge d’une visite de travail de haut niveau à Bamako. Chose qui avait suscité une vague de contestation à l’intérieur du pays et dans la diaspora.

Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, a tenu, samedi 14 janvier en conférence de presse, à lever toute équivoque sur la signature d’un accord de réadmission entre son pays et l’Union et l’Union européenne.

