Le Mali à travers le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a signé un accord de financement de 325 avec les Pays –bas dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière. La signature de cet accord a eu lieu le mardi 24 octobre 2017 dans la salle de conférence dudit département.

La cérémonie de signature de cet accord de financement sur l’information et la sensibilisation des migrants à travers le Fonds d’urgence flexible du Royaume des Pays-Bas, a été présidée par le ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Dr Abdrahamane Sylla et les Pays Bas étaient représentés par son ambassadeur, Jolke Oppewal. Il s’agit à travers cet accord de financement de 325 millions de F CFA d’amplifier les campagnes d’information et de sensibilisation contre l’immigration irrégulière qui rentre dans le cadre de l’axe I de la Politique nationale de la migration (PONAM).

L’ambassadeur des Pays Bas, Jolke Oppewal s’est réjoui de prendre part à cette cérémonie de signature qui participe à soutenir la politique de migration de notre pays à travers son volet sensibilisation des migrants et des dangers de la migration irrégulière. « Ce projet durera 15 mois, un projet d’intérêt commun », a indiqué SEM Oppewal.

Le ministre Abdrahamane Sylla a remercié les Pays-Bas au nom du gouvernement pour cette marque d’attention à l’égard de son département. « Un geste qui n’est pas isolé », a-t-il rappelé. Il a poursuivi pour déplorer l’immigration des jeunes qui sont orientés sur des pistes inconnues jonchées de pièges. Il a dénoncé l’attitude des passeurs qui continuent d’inciter les jeunes vers des voies irrégulières notamment du Niger-Libye-Méditerranée. « A Agadez tout récemment, il a été enregistré une quinzaine de morts tous des migrants », a informé le MMEIA. Et de nos jours l’on décompte plus de 5000 morts sur la Méditerranée. « Quand un pays te vienne en aide pour une plus grande sensibilisation des jeunes contre la migration irrégulière, il est à saluer », a conclu Dr Sylla.

Ousmane Daou

