Ils sont partis, volontiers, forcés, quittant le désordre, la fatalité. Chercher le calme, l’espoir pour soi-même, pour le collectif. Vers une direction rude, voulant faire dos aux difficultés. En quête de profusion imaginée, d’un changement fictif.

Laissant tous; parents, amis, femmes, maris et souvenirs. Visant un destin incertain, faisant face aux nombreux obstacles. Ils s’approchent à destination épuisés, troublées, traumatisés. Le cœur brisé, l’âme engloutie par des douleurs physiques et même morales. La faim, la soif, la chaleur, l’épuisement extrême leur font compagnie. La majorité, s’appauvrit, quitte bredouille, visant une compensation. Beaucoup ne respireront pas l’air de la destination, n’y arriveront pas. Ils seront séchés au soleil, ou peut être dévorés par les bêtes maritimes.

Une minorité fait le même chemin, confortable, plus cher, en peu de temps. Avec des sorts communs à ceux qui durent en chemin, ils affronteront tous. Froid et froideur, racisme et mépris, isolation et vide, distance et regret. Pauvreté et labeur, silence et indifférence; un autre malheur d’un autre monde. Le peuple boude, la jeunesse fuit, le temps passe, le progrès s’est arrêté. De part et d’autre, les voies semblent être sans issues, le temps passe vite. Et l’incompréhension va grandissant donnant lieu au désespoir. Croire, espérer et persister dans un doute absolu, une réalité écrasante. Voilà enfin, dans un monde vivant une autre réalité incompatible. Des questionnements, des incompréhensions et mêmes des révoltes silencieuses. Regrets d’un côté, espoir donné au départ, ils vont et doivent rester sans souvent le vouloir.

Les plus nantis cherchent les lumières traversant des dures épreuves quotidiennes. Leur destination était l’Europe, elle était leur espoir; la solution aux maux individuels et collectifs. En même temps; sources du malheur, généré par ses représentants locaux, ses sujets. Qui maltraitent le peuple, la démocratie, les lois et aussi transfèrent les richesses ailleurs. Créant des affamés, plus de pauvres, d’ignorants, des malades et des exilés. Ces immigrés, réfugiés sont partis. Certains ont disparu, beaucoup ne viendront pas.

Ils ont quitté pour atteindre l’espoir, nombreux ont compris vite la source des détresses. Incompris, exploités, volés, humiliés, moqués, ils supportent tous.

Le chemin fut long et cher dans toutes les mesures, ils n’ont plus de choix.

Mariam Mara