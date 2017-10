Selon différentes sources au Niger, près de 1000 migrants ouest-africains ont été expulsés la semaine passée, par l’Algérie. Dans le lot, on dénombre plus de 200 Maliens dont les conditions de rapatriement sont dénoncées par le Conseil supérieur de la diaspora malienne.

Joint par nos confrères de RFI, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Chérif Mohammed Haïdara, a expliqué que les autorités algériennes « amènent les migrants subsahariens jusqu’à la frontière, à 7 km de la frontière du Niger, et ils les débarquent là-bas. C’est inquiétant. On ne peut pas expulser quelqu’un, l’amener jusqu’à la frontière d’un Etat et lui dire : marche pour arriver de l’autre côté. Nous trouvons cela inadmissible et, ce qui est encore plus inquiétant, c’est que nous n’avons pas entendu le gouvernement malien dire un seul mot. Seul le Niger, aujourd’hui, a manifesté son mécontentement ».

Selon la même radio, le Conseil supérieur de la diaspora malienne a déjà « déployé des émissaires dans tous les points de passage empruntés par les migrants pour comptabiliser et recenser les expulsions ». Selon, « aucun des expulsés maliens de ces derniers jours n’est rentré au Mali. Ils sont toujours en transit au Niger ».

MD

