Cependant, les démentis, pourtant formels et lucides, du gouvernement n’ont pas totalement rassuré l’opinion publique malienne. D’autant que l’information a été largement reprise par les médias étrangers. Et ce passage du premier rapport relatif à l’avancée du cadre de coopération de pays tiers avec l’UE sur la migration ne réconforte pas la position du gouvernement : “des instructions permanentes sont en voie de finalisation. Leur objectif est d’améliorer la coopération entre les consulats maliens et les autorités chargées des migrations dans les États membres, ainsi que d’accélérer les procédures en matière d’identification et de retour”. Comme pour dire que même s’il n’y a pas encore un accord signé, il est peut-être en gestation.

– Maliweb.net -“L’UE est un partenaire mais le Mali ne peut pas monnayer sa coopération encore moins le sort de nos compatriotes.” Ce sont les propos d’Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sur sa page Facebook et son compte Twitter.

Les autorités maliennes ont-elles signé un accord de « réadmission » avec l’Union européenne pour faciliter l’identification et le rapatriement des Maliens en situation irrégulière de l’Europe ? Cette question est encore catégorique sur toutes les lèvres. Mais le chef de la diplomatie malienne campe sur sa position : “le Mali n’en a pas signé et n’en signera pas”.

