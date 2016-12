Welcome! Log into your account

Le patron de la diplomatie malienne reconnait avoir signé, le 11 décembre dernier, un communiqué commun avec le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Bert Koenders, au sortir d’un dialogue de haut niveau sur les questions migratoires, initié entre le Mali et l’Union européenne depuis le sommet de la Valette. «Quand Koenders est retourné, il est allé brandir ce communiqué commun comme un trophée de guerre, annonçant qu’il a trouvé un accord global de réadmission des migrants maliens en situation irrégulière en Europe avec le Mali. Et que le Mali va y envoyer ses policiers pour aider à cela. Ça, ce n’est pas dans le communiqué que nous avons signé», a-t-il regretté.

