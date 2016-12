Welcome! Log into your account

Plus de 5’000 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l’année en traversant la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, selon l’ONU. Il s’agit du bilan le plus lourd jamais enregistré, alors que le nombre de personnes ayant traversé la Méditerranée cette année (près de 360’000 selon l’Organisation internationale pour les migrations) a fortement diminué par rapport à 2015 (plus d’un million).

