Concernant la résolution prise par l’Assemblée nationale de ne pas poursuivre l’ex président Amadou Toumani Touré, Ousmane Cherif Madani Haïdara indique : « Je m’en réjoui. Tout ce qu’on cherche c’est la paix au Mali. Il faut éviter tout ce qui peut apporter des problèmes dans le pays. Je me réjoui donc du fait que les députés demandent à ce qu’il ne soit pas jugé. Il n’a qu’à venir alors pour que tout rentre dans l’ordre, et qu’on se donne la main pour construire le pays»

Actualité oblige, Ousmane Cherif Madani Haïdara s’est exprimé sur la signature, entre le Mali et l’Union Européenne, de l’accord de réadmission des maliens de l’extérieur en situation irrégulière que le gouvernement malien nie avoir signé contrairement à ce qu’avance des medias. « J’espère que cela n’est pas vrai. Le gouvernement ne doit pas le signer. Celui qui le fera reviendra sur sa signature…les dirigeants doivent enfin pouvoir dire la vérité aux européens. Avant de les rapatrier, il faut s’assurer qu’ils auront quelque chose qui va les permettre de vivre ici. On n’a beaucoup fait pour les blancs. C’est nos grands parents qui ont libérer la France du joug de l’occupation. Et beaucoup de tirailleurs africains sont enterrés en France. Ceux qui quittent ici pour l’Europe n’ont pas le choix. Ils sont nombreux à perdre la vie sur la route de l’occident alors que les parents sont dans l’attente de leur réussite. Notre souhait est que les européens nous aident à trouver des solutions pour que les candidats à l’immigration restent ici au Mali. Si on peut réussir ici, il n’y aura pas de candidats pour l’immigration. Tout le monde aime son pays », a déclaré le guide des ançars.

Hier mardi 20 décembre 2016, Ousmane Cherif Madani Haïdara, le guide spirituel des ançars a tenu une conférence de presse à son domicile pour faire le bilan du Maouloud qu’il organise chaque année. Ousmane Cherif Madani Haïdara s’est réjoui de la bonne organisation du Maouloud qui a drainé des milliers de personnes à Bamako. Selon le comité d’organisation, 78482 fidèles de l’intérieur et de l’extérieur ont, pour la circonstance, fait le déplacement à Bamako et 5361 volontaires se sont mobilisés pour la réussite de l’événement. A l’occasion, 1200 imams ont animé des prêches. Le coût provisoire de cette retrouvaille des ançars du monde entier se chiffre, selon le comité, à 215 millions de FCFA.

