Le Dr. Abdramane Sylla, ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine participe depuis lundi à la réunion de synthèse des conclusions des sessions thématiques visant à l’élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières prévue à Puerto Vallarta, Jalisco au Mexique.

Cette réunion préparatoire de la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial sera l’occasion, pour les Etats membres des Nations unies, la société civile et les autres parties prenantes de faire la synthèse des conclusions et recommandations adoptées lors des consultations régionales et des sessions thématiques informelles qui se sont tenues d’avril à novembre de cette année.

Les conclusions de cette réunion serviront à l’élaboration de l’avant-projet de Pacte mondial à travers des recommandations sur divers aspects de la migration identifiés dans la déclaration de New York ; à savoir : faciliter des migrations sûres, régulières et ordonnées ; protéger les droits et le bien-être des migrants ; réduire la migration irrégulière et forcée et ses conséquences et s’attaquer aux dimensions des crises se rapportant à la mobilité.

En ce qui concerne le Mali, il s’agira, au cours de cette rencontre, de défendre la position commune africaine mais aussi de renforcer son rôle de leader régional dans le cadre du dialogue international sur la migration dans le domaine de la coopération internationale en matière migratoire et de la gouvernance des migrations en vue d’identifier des éléments concrets, des modèles et d’éventuels engagements réalisables dans la perspective du 1er Pacte mondial qui sera adopté lors d’une conférence intergouvernementale prévue avant la fin de l’année 2018.

O.D.

