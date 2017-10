Depuis quelques semaines, des maliens vivants sur le sol algérien font l’objet d’arrestation arbitraire. Pour écourter cette vie misérable, 138 de nos compatriotes vont fouler le sol malien ce mercredi grâce aux efforts inlassables du Gouvernement et de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM). Soucieux des conditions de vie des maliens en Algérie, le ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Dr Abdramane Sylla a rassuré l’ensemble des maliens en ces termes : « nous avons réagis pour demander que les gens puissent être traités dignement. Et 138 personnes regagneront Bamako le mercredi 25 octobre 2017 par les frais du Gouvernement ».

Au cours d’un entretien avec la presse, le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Dr Abdramane Sylla a confirmé les récentes arrestations en Algérie. Avant tout propos, il a fait savoir que très souvent d’ailleurs ils ont la primauté de l’information à travers les services diplomatiques et consulaires mais surtout de part l’existence des Conseils de Base des maliens de l’extérieur qui sont à pied d’œuvre 24h/24 au sein même de la communauté. Parlant des actions de son département en ce qui concerne les arrestations, le ministre indique : « nous avons été alertés qu’il y’ a des arrestations parmi lesquels il y’a des Maliens. Nous avons aussitôt saisi notre ambassade pour savoir de quoi il s’agit. Il faut l’avouer les autorités Algériennes ont procédé à beaucoup d’arrestations. Et lorsque la police en Algérie arrête, il ne fait pas de distinction entre les noirs pour savoir la nationalité. On arrête toutes les personnes qu’on trouve sur la route. Nous avons du coup réagit pour demander que les gens puissent être traités dignement ».

En ce qui concerne les actions entreprises par le ministère chargé des questions de nos compatriotes à l’extérieur, Dr Abdramane Sylla indique « Nous avons envisagés toutes les mesures susceptibles de faire acheminés nos compatriotes à Bamako. 83 maliens étaient arrêtés à Tamanrasset, ils sont arrivés à Bamako. D’après nos dernières informations 138 personnes regagneront Bamako le mercredi 25 octobre 2017. Depuis le début de cette opération nous avons une équipe sur place qui veille en collaboration avec l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM). Tous les frais sont pris en charge par le Gouvernement avec l’aide de l’OIM ». Selon le ministre, les autorités Algériennes lient les arrestations aux questions sécuritaires qui sont une évidence dans toute la sous régions. Les mêmes problèmes sont en Lybie. Aussi,-dit-il, du début de cette année, nous avons déjà rapatrié de la Lybie plus de 3000 personnes. De janvier à la date d’aujourd’hui nous sommes à plus de 1000 personnes rapatriés. Nous sommes très attentifs pour nos compatriotes partout où ils se trouvent.

Sidiki Adama Dembélé

