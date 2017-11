C’est le jeudi 9 novembre 2017, que le Boeing Libyen Airlines A 330-200 transportant nos compatriotes a atterri à l’Aéroport International Président Modibo Kéita Senou. A leur descente d’avion, les 251 maliens en provenance de la Libye, ont été accueillis par le chef de cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Moussa Aliou Koné en présence du personnel de l’OIM et de la Protection civile. Ce rapatriement volontaire mettant fin aux calvaires de nos compatriotes sur le sol Libyen a été rendu possible grâce à l’effort du Gouvernement malien en étroite collaboration avec l’Organisation International pour la Migration (OIM).

Ces rapatriés volontaires vivaient dans des conditions misérables en Libye qui est devenu de nos jours un enfer pour la plupart des maliens désirant rejoindre l’Europe. Détention arbitraire dans des prisons par les milices Libyens, travaux forcés, esclavage, viol collectif des femmes étaient le quotidien de nombreux Maliens sur la terre de feu Mouammar Kadhafi. Actuellement plus de six cent maliens sont encore en détention entre les mains des milices Libyens. C’est fort de ce constat désastreux que le ministère en charge de la migration avec l’ambassade du Mali en Libye ainsi que l’accompagnement stratégique de l’OIM que ces maliens ont pu revoir la mère patrie. Ce geste est salué par le rapatrié Seydou Diakité : « Nous étions partis en Libye pour avoir un avenir meilleur. Mais nous avons subis toutes sortes de tortures. Tous ceux qui vivent en Libye maintenant risquent la prison. Nous n’avons pas pu rejoindre l’Europe à travers la Libye mais nous rendons grâce à Dieu car on est vivant et de retour dans notre pays. Nous ne pouvons que remercier l’effort du Gouvernement qui nous a permis de retrouver nos familles ». A côté de cet infortuné se tenait un autre rapatrié, Enza Diarra. Ce dernier a fortement déconseillé les jeunes maliens voulant se rendre en Europe via la Libye.

Enza Diarra a laissé entendre que « La Libye n’est plus un pays, c’est l’enfer total. On vend les gens en Libye comme des marchandises, beaucoup de Maliens sont là-bas en prison». En accueillant nos compatriotes, le chef de cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Moussa Aliou Koné a tout d’abord souhaité la bienvenue aux migrants mais aussi salué l’affrètement de l’Air bus par l’OIM pour rapatrier ces migrants. D’après Moussa Aliou Koné, ces migrants proviennent directement de divers centres de détention en Libye. En s’adressant aux jeunes, Moussa Aliou dira que « la migration irrégulière n’est pas la solution. Il s’agit pour les uns et les autres de prendre conscience de leur potentialité et des potentialités du pays, le Mali est un eldorado. »

Sidiki Adama Dembélé

