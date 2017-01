L’expulsion des migrants maliens en situation irrégulière de l’espace Schengen est devenue de nos jours une réserve de campagne politique et de dénigrements pour certains « operateurs politiques » du pays. Le comportement du député Mamadou Hawa Gassama frise l’imposture et n’arrange pas la situation pour nos deux compatriotes rapatriés d’Allemagne le vendredi dernier. L’attentat de Berlin, dont l’auteur était Tunisien, un individu en attente de rapatriement, a précipité les choses. L’Etat malien a fait de son mieux pour eux.

Le législateur Gassama en perte de popularité essaie de rebondir. Mais cette fois-ci, sa stratégie ne semble pas la bonne. Profiter de la douleur et de l’humiliation de ses compatriotes pour se mettre devant les caméras c’est les exposer davantage. Sachant bien les tenants et les aboutissants de leur souffrance, il est déplorable et déshonorant pour un député, de surcroit, le doyen des députés en termes de nombre de mandats.

De quois’agit-il ?

Deux migrants d’origine maliennequi s’appellent respectivement Amadou Ba et Mahamadou Draméarrivent à Bamako, vendredi dernier, à bord d’un vol spécial. Ils viennent d’Allemagne d’où ils ont été expulsés de force par les autorités fédérales allemandes. A leur arrivée à l’aéroport de Bamako Sénou, un petit comité d’accueil de propagande a été mis en place par le député Gassama. Auparavant, il fait un tour à la Maison de la Presse pour se faire accompagner par des journalistes maliens afin qu’ils soient témoins de l’action d’éclat qu’il avait mis en scène.

Récupérations politiques ? Humanitaires ? Ou dénigrement ?

En tout cas,cette action n’était surtout pas pour proposer aux expulsés des solutions mais pour davantage les humilier, ces chefs de famille dont les cœurs sont meurtris. A leur descente d’avion, il s’est même saisi de leurs laisser-passer et se fait prendre en photo pour créer le buzz et crier partout pour envenimer unequestion dont il ignore la portée juridique. Contre cette tentative ratée de manipulation de masses, le chef de cabinet du ministre des Maliens de l’Extérieur, Moussa Aliou Koné a donné la vraie raison du rapatriement de nos compatriotes dont nos autorités sont solidaires. « Nos deux compatriotes Amadou Ba et Mahamadou Dramé, qui ont fait l’objet de rapatriement au Mali par vol spécial se sont déclarés Maliens lors de leur demande d´asile en République fédérale d´Allemagne. Dramé aurait même introduit deux demandes en Espagne et en Allemagne ! Les demandes d´asile n´ont pas eu de suites favorables et les deux Maliens étaient obligés de quitter le territoire allemand. M. Ba a été identifié comme malien depuis le 26 février 2008. Il n´y avait aucune incertitude sur l´identité de ces deux personnes qui se sont déclarés maliens. M. Ba a fait l’objet d’une première tentative de rapatriement en 2011, qui aéchoué. Il faut noter que du fait de la crise de 2012, l’Allemagne a sursis à toute réadmission jusqu’en 2014. Après les élections libres, transparentes et démocratiques de 2013, ce moratoire a été levé ! En ce qui concerne le premier cas, celui de Ba, après plusieurs relances policières, le premier laisser-passer a été livré en son nom le 22 août 2014. Ce qu’il faut savoir : toute personne identifiée comme ressortissant étranger vivant en situation irrégulière et sommée de quitter le territoire allemand jouit de sa liberté de mouvement jusqu’à la mise en œuvre effective de son rapatriement. Ainsi, nombre d’entre eux profitent de cette période, soit pour régulariser leur situation, soit pour quitter le territoire allemand. M. Ba a séjourné pendant 13 ans en Allemagne, de façon irrégulière. Il convient de rappeler qu’il était détenteur d’un document dénommé « Aussetzung der Abschiebung » (suspension momentanée de la procédure d’expulsion) qui ne constitue aucunement un titre de séjour ou un permis de travail). Le second cas, M. Dramé, a été identifié en 2014 après des demandes sans cesse renouvelées de régularisation. Un laisser-passer a été délivré en août 2016. Je disais tantôt que M. Dramé a reconnu avoir diligenté deux demandes d’asile : la première en Espagne et la seconde en Allemagne. Lors de première tentative de rapatriement de nos deux compatriotes sur Air France à Paris, ils auraient fait acte de violence sur les policiers… Le cas particulier de nos deux compatriotes a abouti à leur détention avant leur rapatriement. Je souligne avec force qu’il n’y a aucun accord bilatéral entre l’Allemagne et le Mali concernant la réadmission encore moins entre l’UE et notre pays. Pour ceux qui sont intéressé, se référer au lien ci-après : https://ec.europa.eu/…/irregular…/return-readmission_en.

Les cas Ba et Dramé ont été suivis de très près par l’Etat du Mali qui a déployé des efforts diplomatiques déployés de 2008 – 2014 et de cette date à aujourd’hui. Tout porte à croire que l’attentat de Berlin, dont l’auteur tunisien, était un individu en attente de rapatriement comme nos deux compatriotes, est pour beaucoup dans l’accélération de la procédure de leur rapatriement. La réadmission par vol spécial est une procédure normale des autorités allemandes en cas d’échec de la procédure par voie de vols commerciaux. Bien qu’il n’y avait aucune alternative à leur rapatriement, l’ambassadeur du Mali en Allemagne a fait le déplacement à Buren, le lieu de leur détention soit à 600kms de Berlin, pour s’enquérir de leur situation et toutes ses démarches ont étévaines. Le ministre des Maliens de l’extérieur a reçu en audience la belle-mère de M. Ba, il y a de cela quelques jours. Il n’a pas manqué de souligner officiellement à l’ambassadeur d’Allemagne au Mali la sensibilité du problème. Je m’en arrête là et suis disposé à vous édifier davantage sur cette question très sensible que je vous prie de ne pas associer au prétendu accord de réadmission. Le Mali est un pays souverain, qui remplit ses obligations en matière de droit international. Le Mali est notre eldorado,croyons-y ! Merci de votre compréhension. » A suivre…

