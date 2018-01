L’Aéroport Modibo Kéita a observé le jeudi 28 décembre 2017 l’arrivée de 164 migrants maliens parmi lesquels 78 personnes qui venaient de quitter les prisons en Libye.

Le ministère des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine (MMEIA) continue sa série de rapatriement des migrants maliens en détresse sur le territoire libyen. Après l’accueil de 143 migrants le mardi 19 décembre, 164 autres ont signé leur retour jeudi passé.

Dans ce convoi, figuraient 78 prisonniers qui ont quitté directement les prisons libyennes pour être embarqués dans l’avion. On notait également parmi ces 164 rapatriés, 6 femmes, et 2 enfants mineurs non accompagnés. Cette vague rentre dans le cadre de l’objectif de rapatriement de 500 Maliens de la Libye courant décembre.

Le vol en provenance de la Libye constituait le 13e du genre au compte de l’année 2017 et le 4e pour le seul mois de décembre. Le gouvernement et ses partenaires de l’Organisation internationale des migrants ont pu extraire du gouffre libyen plus de 2000 migrants maliens.

L’objectif du gouvernement, c’est de rapatrier un maximum de compatriotes, a indiqué le chef de cabinet du MMEIA, Moussa Aliou Koné. Il a assuré que des dispositions sont en cours pour maintenir cette cadence de rapatriement dès le mois de janvier. Il a invité tous les migrants maliens en Libye qui désirent retourner au bercail à s’inscrire auprès de l’ambassade.

Les rapatriés ont salué le gouvernement et ses partenaires qui ne ménagent aucun effort pour la quiétude des migrants maliens à travers le monde.

Ousmane Daou

