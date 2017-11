Dans sa déclaration du lundi 13 novembre 2017, le Collectif des associations Antè, A Bana s’est insurgé contre l’incarcération de Mamadou Sidibé, un des principaux responsables la Plateforme Antè A Banna.

Selon le Collectif, leur camarade est tombé dans un piège tendu par un agent stipendié de la police qui cherche depuis juin dernier à discréditer et à détruire la Plateforme Antè, A Bana avec la bénédiction d’une frange de la dite plateforme. « Le Collectif regrette que des responsables associatifs et politiques soient tombés dans une telle manipulation qui n’a pour conséquence que le sabordage de Antè Abanna. ». Mamadou Sidibé est incarcéré à la prison centrale de Bamako depuis le 27 novembre 2017.

Selon ses camarades de la Plateforme, il est maintenu en détention malgré la décision de liberté provisoire rendue par le juge lors de l’audience du mardi 07 novembre 2017. « Le Collectif estime que Mamadou Sidibé est un prisonnier politique et demande sa libération immédiate », lit-on dans la déclaration du collectif. Selon le Dr Etienne Fakaba Sissoko, l’incarcération de Mamadou Sidibé, est purement politique. « C’est une question politique pour nous dans la mesure où le juge a ordonné sa mise en liberté provisoire et que le procureur refuse. Dès cet instant là ça devient un combat politique. Et nous allons le traiter comme tel. On ne peut pas continuer à emprisonner injustement des gens parce qu’ils font parti d’un mouvement populaire, un mouvement qui dérange le régime. Dans les jours à venir, nous allons voir les actions qu’il faut mener pour réclamer sa libération », explique Dr Etienne Fakaba Sissoko.

Commentaires via Facebook :