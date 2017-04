Sur invitation du jeune prédicateur et maire de la Commune de Ouenkoro (Bankass), Cheikh Harouna Sankaré, L’Imam Ratib de Médina Baye (Kaolack au Sénégal), Cheickh Ahmad Tidiane Aliou Cissé, vient de boucler une visite de 48 heures dans notre pays. La visite a été ponctuée par une grandiose cérémonie de bénédictions au Palais des Sports de l’ACI 2000 devant un parterre de personnalités maliennes, sénégalaises et burkinabés.

Prier pour « le Mali, son peuple et pour son président », c’est en substance pour cette raison que le guide de la Tariqa Tijaniya sénégalaise a séjourné au Mali sur invitation de Cheickh Harouna Sankaré non moins maire de la Commune de Ouenkoro dans le cercle de Bankass.

A l’entame de la cérémonie, le jeune prédicateur malien, Harouna Sankaré, a rappelé le contexte de l’arrivée de son guide spirituel au Mali et le rôle que peuvent jouer les religieux dans la pacification des relations interconfessionnelles et pour la promotion d’un islam tolérant dans la sous-région. Il a loué les mérites de son invité du jour et de leur mentor commun, Cheick Ibrahima Niass de Kaolack à laquelle et le Sénégal et sa ville doivent beaucoup.

Harouna Sankaré, initiateur de la rencontre, entend par cette occasion demander au leader religieux sénégalais de prier pour le peuple du Mali et pour son chef de l’Etat, éprouvés par une crise sans précédent depuis déjà cinq ans et qui entame la cohésion sociale au Mali avec des ramifications dans la sous-région.

Les différents intervenants, dont l’Ambassadeur du Sénégal au Mali, Hassane N’Doye, ont salué l’initiative, qui, au-delà du fait religieux, contribuera sans doute au renforcement des relations de bon voisinage entre les deux pays frères que sont le Sénégal et le Mali et entre leurs peuples parfois unis par le sang.

Rappelons que plusieurs personnalités politiques et religieuses du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso ont pris part à cet événement dont l’ancien président du Mali, le Général Moussa Traoré, les ministres Thierno Amadou Hass Diallo et Sambel Bana Diallo, l’Ambassadeur du Sénégal au Mali, Hassane N’Doye, les députés Abdoul Galil Haidara et Idrissa Sankaré du Mali, l’imam de Bamako, Koké Kallé, etc.

Habi Kaba Diakité