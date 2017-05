L’arrivée de Bréhima N. Diallo et Seydou S. Diallo à la tête de l’INPS a permis de corriger toutes les tares de ce service social. Depuis, les aigris et les jaloux qui ont remué ciel et terre pour les postes de DG et de DGA s’adonnent à la calomnie, à des critiques acerbes. Le chien aboie, la caravane passe.

Sachant bien qu’ils n’ont pas l’étoffe nécessaire pour être DG ou DGA, malgré tout, certains farfelus de la boite ne font que se décrédibiliser à travers les médias.

La situation actuelle de notre pays doit pousser tout patriote à l’union et à l’entraide. Puisque le pays est fragilisé, déchiré. Vrai et digne fils de sa contrée, du pays avec un parcours très honorable vérifiable à Tombouctou, Koulikoro et récemment Kayes où il reste réclamé, Seydou Siaka Diarra, l’actuel DGA s’est vu vilipender dans les médias. Pour avoir servi avec patriotisme son village avec ses camarades de l’association regroupant quelques cadres de villages environnants. Leur mal, c’est d’avoir embauché 5 jeunes chômeurs, construit des édifices de première nécessité pour alléger les charges de l’Etat. A travers leur cotisation, des dons, etc., de bonne volonté. Alors, il est traité de tous les noms d’oiseau en le qualifiant même de voleur. Pourtant, l’argent déboursé pour cette cause peut lui appartenir seul sans vol ni détournement ou quoi que ce soit. Jaloux et sans scrupules, des cadres véreux, aigris pétris dans l’ombre s’adonnent à la calomnie. Le chien aboie, la caravane passe.

Cependant, ces détracteurs au pantalon troué se la coulent douce dans des villas huppées. Mais, ils ne le disent jamais. Comment ont-ils construit ces villas ? D’où proviennent les sous ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quel est leur mérite dans la vie tout court ?

Nous allons dans les jours à venir étaler sur la place publique leur ignominie.

B. DABO