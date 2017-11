A l’issue des élections communales du 20 novembre 2016, un nouveau bureau est désormais aux commandes de la commune rurale de Sido (cercle de Bougouni, région de Sikasso). Le conseil communal de 17 membres est dirigé par Kalilou Samaké de l’Union pour la République et la démocratie (URD). Pour célébrer cette victoire, l’Association pour le développement de la commune rurale de Sido (ADCR-Sido) a organisé le samedi 25 novembre 2017, une grande manifestation culturelle à l’occasion de l’investiture officiel du bureau communal de Sido. Pour la circonstance, une importante délégation de l’URD dirigée par son premier vice-président, Pr Salikou Sanogo a pris part à cette cérémonie. Ladite activité était placée sous la présidence du sous préfet de Sido, Abou Diarra, en présence des représentants des partis politiques et d’une foule nombreuse venue assistée la manifestation folklorique. Tous les intervenants à cette cérémonie ont mis l’accent sur la paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et le développement de la localité.

Le samedi 25 novembre 2017 était un grand jour dans la commune rurale de Sido (Cercle de Bougouni, région de Sikasso) car l’investiture officiel du bureau communal était en cours. C’est aux environs de 15 heures que les activités commencèrent réellement. A cet effet, une grande manifestation culturelle, à travers le défilé des instruments de musiques traditionnelles et masques, a tenu le public en halène tout au long de la soirée. Le tout fut couronné par la musique de la fanfare de la garde nationale du Mali. Cependant un moment fut accordé aux officielles de prononcer leurs discours. Après les mots de bienvenue du chef de village de Sido, le représentant de l’Association pour le développement de la commune rurale de Sido (ADCR-Sido), Souleymane Doumbia dit Capon a souhaité la paix et la réconciliation dans la commune rurale de Sido. Le représentant du collectif des maires, Kalifa Sidibé abonde également dans le même sens. Quant au représentant des députés du cercle de Bougouni, l’honorable Seydou Diawara, il a invité les conseillers à œuvrer pour la paix et le développement de la localité. L’honorable Mamadou Hawa Gassama Diaby dira la même chose tout en demandant aux conseillers d’œuvrer pour la prise en charge des préoccupations de la localité. Le représentant du RPM, Issa Guindo a demandé aux populations de Sido de s’acquitter des impôts et taxes, condition sine qua non du développement d’une commune. Aux dires du 1er vice-président de l’URD, Pr Salikou Sanogo, ancien ministre, le parti URD a confiance au maire Kalilou Samaké qui est un travailleur. « Kalilou a construit des centres de santé, des mosquées, des écoles », a-t-il dit. Selon le Pr Salikou Sanogo, lors de la conférence nationale de l’URD tenue les 18 et 19 novembre dernier à Bamako, le premier responsable du parti, l’honorable Soumaïla Cissé a invité tous les maires issues du parti à bannir la corruption et la spéculation foncière. Pour sa part, le maire de Sido, Kalilou Samaké qui était au centre de toutes les attentions, s’est réjoui de la grande mobilisation. « Nous voulons le développement, la paix dans la commune de Sido. Je suis prêt à signer tout document permettant d’avancer la commune de Sido », a-t-il déclaré. Enfin, il a invité ses collaborateurs à travailler avec rigueur et dans la transparence. Le sous préfet de Sido, Abou Diarra a aussi salué l’initiative de cette activité. A l’en croire, cette fête sera une aubaine pour corriger les imperfections. A ses dires, les nécessité de la commune sont l’eau potable, l’éducation, la santé. Selon lui, avec l’expérience du maire Kalilou Samaké qui fut un fonctionnaire de haut, c’est une chance pour Sido. A signaler que la commune de Sido comprend 28 villages. Le conseil communal est composé de 17 conseillers. Le bureau communal est dirigé par Kalilou Samaké de l’URD suivi de trois adjoints dont Souleymane Samaké de l’URD, Philipe Doumbia du Fare Anka Wuli et Youssouf Doumbia de l’URD.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :