Sur les 37 conseillers municipaux que composent la mairie, le maire et ses alliés enlèvent 26 conseillers, laissant 11 pour la partie adversaire. Pour lui, ce résultat et l’union faite autour de lui sont incontestables.

La lutte contre l’insécurité aussi avec la construction d’un commissariat et de la gendarmerie et les réalisations dans le domaine de l’eau potable pour alimenter les populations de Kalaban-Coro et environnant font partie des acquis.

« Je n’ai aucun problème avec les chefs des 11 quartiers et 13 villages qui composent la commune, la preuve en n’est qu’ils me supportent tous, pour avoir travaillé dans leurs localités », a-t-il indiqué.

En plus de son parti, le CNID-FYT, quatre autres formations politiques (URD, MPR, Indépendant Yèrèko, UEDD) ont rejoint son rang pour la gestion des affaires communales durant les cinq ans à venir. Ce qui suscita de la jalousie des uns, qui mettent en branle leur plan machiavélique pour le décrédibiliser aux yeux de la population et réclamer sa démission par une prétendue signature des chefs de village.

Elu au grand dam d’une trentaine adversaires, lors des élections du 20 novembre 2016 dernier dans la commune rurale de Kalaban-Coro et investi dans ses fonctions de maire le jeudi 22 décembre dernier, le nouveau maire reconduit, Issa Bocar Ballo, estime qu’il est le maire qui a fait plus de l’unanimité, eu égard au nombre des partis politiques qui le soutiennent.

