Après sa réélection à la tête de la Commune rurale de Kalaban coro lors des communales du 20 novembre 2016 suivies des vagues de contestations de certains de ses opposants, pour couper court aux rumeurs, Issa Boubacar Ballo dresse son bilan qu’il il a jugé positif avec 80% de réalisation du programme de développement économique social et culture de la commune et il a profité de l’occasion pour répondre à ses détracteurs.

Je suis un enseignant de formation depuis plus d’une trentaine d’années, installé dans cette commune et je me suis toujours mis à la disposition de ma population et de mon pays.

Dans le souci de développer ma commune j’ai travaillé au cours de mon mandat dans divers domaines :

Dans le domaine de l’éducation j’ai construit et équipé une vingtaine d’écoles à travers la commune parmi lesquelles le lycée public, l’Institut de formation professionnelle de N’golobougou dont certaines portent mon nom en guise de récompense

Pour le domaine de la santé, je suis l’initiateur de plusieurs infrastructures notamment le CSCOM N’tabacoro, ATTbougou, Kouloubeleni Soymazana et le CSREF de Kalaban coro l’un des meilleurs du Mali sans compter l’appui constant au niveau de tous les centres de la commune.

Sachant bien que le développement ne peut se concrétiser sans les routes durant mon mandat Kalaban coro a été désenclavé avec la réalisation du pont reliant le nord sud vers le fleuve à Kalaban plateau sans oublier le décapage de l’artère principal. La sécurité en tant que l’un des facteurs du développement surtout une commune très vaste comme la nôtre en plus de deux brigades de gendarmerie je suis à la base du commissariat de police de Kalaban coro même si certains disaient à l’époque que j’ai vendu des parcelles mais le résultat est là c’est pour la réalisation de l’intérêt général quand on sait Kalaban coro est devenu le nid du banditisme, il faut souligner aussi le centre de secours de la protection civile pour couvrir la population et environ contre les risques des catastrophes naturelles.

Sur le plan de la jeunesse emploi et formation j’ai recruté 65 jeunes diplômés et non diplômés rémunérés qui travaillent pour le compte de la mairie et une trentaine de stagiaires rémunérés, appui et financement des projets jeunes et femmes de la commune et renforcement des couches socioprofessionnelles.

Dans le domaine de l’économie et industrie des gros efforts se sont déployés qui ont permis la réalisation des marchés modernes et l’installation des banques partout.

Quant à l’eau et l’assainissement des gros efforts ont été déployés dans ce sens nous pouvons dans le secteur de l’assainissement l’achat de véhicules Benne et autres matériels et le véhicule de transformation d’ordure pour une capacité de 7 tonnes par jour.

En hydraulique grâce aux partenaires des forges ont été réalisés dans tous les villages au moins deux ou trois par villages et l’adduction d’un point d’eau potable à Kalaban coro pour dire que la pénurie d’eau n’est plus d’actualité dans ma commune.

Malgré ce bilan positif mes détracteurs continuent à travers les canaux de communication a diffuser des propos incendiaire et des informations non fondées pour salir mon image sinon je suis à la mairie depuis 1999 après 1er adjoint je suis élu 2005-2009 puis 2009 -2016 élu comme maire et je viens d’être réélu maire lors des communales 20 novembre dernier par un vote massif de la population avec 160000 voies Parmi 31listes y compris notre liste le CNID ça montre que j’ai toujours la confiance de la population malgré ce que les racontent par ci par là et je démenti catégoriquement de ne jamais faire le transfert des électeurs de Ségou pour qu’ils viennent voter pour moi en plus je ne suis pas investi à domicile contrairement aux rumeurs d’ailleurs mon investiture est prévu jeudi 22 Décembre à la mairie de Kalaban corona.

S’agissant de l’affaire du marché je ne suis pas responsable c’est un projet de mon prédécesseur je suis venu trouvé les documents signés mais malgré tout j’ ai investi 300 millions pour sa modernisation .

Pour les rumeurs qui circulent soit disant les chefs de quartier et villages ont signé une pétition pour ma démission c’est faux et archi faux je n’ai aucun problème avec les chefs de 11 quartier et 13 villages qui composent la commune la preuve en n’est que ils me supportent pour avoir travaillé dans leurs localités

Pour terminé je tiens d’abord a rappelé que je suis ouvert et disponible pour tous la preuve en n’est que pas de présence de forces de sécurité pour empêcher qui que ce soit et je lance un appel à mes opposant que c’est les autorités qui organisent les élections il faut un gagnant et un perdant, je tends ma main à tous car c’est l’Union qui fait la force c’est ensemble que nous gagnerons et c’est dans la désunion que nous perdrons.

Youma Traoré

La Lettre du Mali