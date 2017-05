« La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête, avait écrit William Arthur Ward ». Cette heureuse transformation, Issa Yena l’a vécue et l’a dit, ce samedi de 2017, l’émotion dans la voix, les larmes aux yeux : « vous ne pouviez m’apporter plus et je suis aujourd’hui un homme comblé ». Parce que ce jour de belle inspiration, une délégation d’anciens élèves à lui, est venue saluer « l’excellent prof de maths » que Yena aura été.

Excellent, pédagogue qui aura su inculquer la bosse des maths au plus récalcitrant de ses élèves, et leader imposant pour lequel tous avaient du respect, selon les témoignages du petit groupe venu lui dire merci. En fait, des figures aussi connues que le Pr Abdoul Karim Koumaré, chirurgien hors pair ; Sidi Sosso Diarra, ancien vérificateur général et expert- comptable de renom ; Pr Bekaye Kéita de l’Ipr de Katibougou, Maimouna Tangara, linguiste ; Godfroy Coulibaly, chercheur ; Babou Touré, administrateur ; Mamadou Kéita, géologue, Allaye Cissé, cadre de banque ; Oumar Togo, enseignant du secondaire, Ifra N’Diaye, officer supérieur à la retraite. Pour rappel, Issa Yena a dirigé l’Insitut Pédagogique Nationale et son nom reste associé aux livres scolaires. Qui ne s’en souvient pas maintenant ? Du haut de ses quatre-vingt ans passés, il dirige une école franco-arabe construite dans la cour de son domicile. La flamme du savoir, il la transmettra en effet jusqu’à son dernier souffle. Il représente une espèce en voie d’extinction : les bâtisseurs. Janjo pour cet homme d’exception, exemple vivant de l’abnégation. Mais Janjo également pour ses élèves qui se sont souvenus de lui et qui montrent ainsi la voie à l’élan de gratitude méritée dans un pays qui a la médaille souvent posthume.

Adam Thiam/Maliweb.net