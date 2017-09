Un jeune ambitieux, talentueux et visionnaire, Kaou Abdramane Diallo vient d’être le nouveau porte-étendard du Comité directeur 2018 de la Jeune chambre internationale Bamako (JCI-Bamako). Le président sortant Thiérno Diallo passera le flambeau au nouveau le 31 décembre prochain lors de la cérémonie d’investiture. Avant cette date, le président Kaou Diallo a assuré que lui et son équipe monteront au créneau pour relever l’immense défi qui les attend.

Retenons que la Jeune chambre internationale Bamako (JCI-Bamako) aura 25 ans en 2018. C’est dans ce cadre que le nouveau président élu Kaou Abdramane Diallo a dit que l’objectif principal de son mandat est le renforcement des capacités des membres suivi de la réalisations de projets à impacts directs sur la communauté avec un accent particulier sur la bonne gouvernance et la contribution à la Paix et à l’unité entre Maliens. « JCI-Bamako est un legs que nous avons hérités de nos prédécesseurs, à nous d’imprimer notre marque (positive) avant de le transmettre aux générations futures », a-t-il souligné.

Lors de son élection au fin du mois d’août passé, le président de la JCI-Bamako, Kaou Diallo, a tout d’abord remercié tous les membres pour la confiance placée en sa modeste personne et à toute mon équipe. « Ce vote plébiscite par acclamation dénote d’un engagement constant qui vient d’être récompensé », a-t-il dénoté. Et à point, il a demandé à tous les membres de rester mobilisés jusqu’au 31 Décembre pour le mandat 2017 sous le leadership de son prédécesseur Président Thierno. « J’exprime toute ma gratitude à mon président et je suis fier d’être son vice-président et espère pouvoir compter sur lui en 2018 », a-t-il souhaité. Convaincu de relever les défis qui les attendent lui et son équipe, le président Kaou Diallo a laissé entendre ceci : « Je ne crois pas à l’homme providentiel qui viendrait tout réaliser mais plutôt à une équipe dynamique mobilisée autour d’objectifs communs planifiés et exécutés par tous».

Par ailleurs, il est à savoir que ce jeune ambitieux, président Kaou A. Diallo, est un connaisseur du milieu car il a longtemps été membre de cette JCI. Il est aussi un jeune qui croit à l’essor et à l’émergence de notre pays. Il n’a jamais cessé de motiver ses camarades jeunes à l’exigence sur soi-même pour surmonter les obstacles de la vie, et à la réalisation des taches difficiles pour le bonheur du peuple malien.

Retenons que les membres de ce comité Directeur 2018 de la JCI-Bamako sont : le Président exécutif, Kaou Abdramane Diallo ; le Vice-président exécutif, Kola Cissé ; le Vice-président communautaire, Mahamadou Sidibé ; le Vice-président formation, Mahalmoudou Touré ;

le Vice-président internationalisme, Joseph T. Dembélé ; le Vice-président affaires, Kodou F. Samasekou.

Seydou Karamoko KONE