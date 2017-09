Avec l’appui financier de l’Union européenne, le Consortium CCFD-Terre Solidaire, ACORD, AZHAR et GrDr ont mis en œuvre un projet dénommé Jeunesse et Pouvoir d’agir (JPA-Mali). Les travaux d’ouverture de l’atelier du débat Inter générationnel se sont déroulés le vendredi 26 août 2017 à la Maison des aînés, sous la direction de Théophile Tyadi Sarah, Directeur résident de ACCORD-Mali, en présence de Hafizou B. Touré coordinateur du projet JPA-Mali, des représentés de RECOTRAD et plus d’une vingtaine d’association.

Ce projet a pour objet de contribuer au renforcement de la paix et de la stabilité du processus démocratique au Mali afin de promouvoir les valeurs démocratiques fondées sur un exercice d’une démocratie active et sur le « vivre ensemble » partagé par l’ensemble de la société et porté par les jeunes générations maliennes. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qu’un atelier de débats intergénérationnel a été organisé regroupant plus d’une vingtaine d’associations des jeunes qui étaient en conclave à la Maison des Aînés. Aux dires du directeur de ACORD, Théohile ; ce projet est important à plus d’un titre car il va permettre aux jeunes de se réunir autour d’une table pour échanger sur l’essentiel qui est le vivre ensemble. Ila invité les jeunes à s’écouter car l’écoute fait partie de nos valeurs. Expliquant le contexte de la rencontre, le coordinateur du projet Jeunesse et Pouvoir d’Agir (JPA-Mali), Hafizou B. Touré, dira que ce projet est une initiative de plusieurs regroupements des jeunes (Le consortium CCFD- Terre) Solidaire, ACCORD, AZHAR, et GrDr avec un appui financier de l’Union européenne qui rentre dans le cadre du processus de paix et réconciliation nationale. Il s’agit d’organiser des ateliers, des fora pour permettre aux jeunes de partager et d’approfondir la réflexion sur les concepts de citoyenneté et d’identifier, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Les objectifs spécifiques, pour le coordinateur Hafizou, s’articule autour de plusieurs points notamment : Identifier les valeurs culturelles (US et coutures) positives de citoyenneté ; de positionner les jeunes sur les questions importantes en lieu avecl’évaluation actuelle ducontexte général au Mali ; partager les principales lignes des contenus du document de politique cadre de développement de la jeunesse 2012-2016 et mieux connaître les initiatives portées par la jeunesse. A l’issue des deux jours de rencontres, les jeunes ont été outillés sur les concepts de citoyenneté, de vivre ensemble et surtout de la cohésion sociale.