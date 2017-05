Lors de la deuxième édition du projet ‘’c’est encore possible’’ de la Jeunesse Unie pour le ‘’Développement (JUD) de Moribabougou, placée sous le thème : ‘’jeunesse et la spéculation foncière’’. Mohamed Youssouf BATHILY alias Ras Bath, dira que : ‘’la faiblesse de la jeunesse face au bien paraitre, le désir de la belle, l’obtention de l’argent facile’’, sont à l’origine de l’implication des jeunes dans la spéculation foncière au Mali. Il mettra également l’accent sur les faillites des dirigeants (pouvoir exécutif, parlementaire et communal)

Célébré le samedi 20 mai dernier à l’espace culturelle le Hogon de Moribabougou, le projet ‘’c’est encore possible’’, est une initiative de la Jeunesse Unie pour le Développement de Moribabougou. Une initiative à travers laquelle elle organise chaque année une conférence avec un thème abordant un problème de la société, affirmera le tout nouveau Président de la JUD Seydou B DIARRA. A cet effet il a souhaité la bienvenue tout en affirmant son sincère remerciement à l’endroit de l’auguste assemblée ainsi qu’au conférencier Mohamed Youssouf BATHILY pour avoir effectué le déplacement.

Le conférencier, Rasth Bath, après les salutations d’usage, remerciera la JUD pour la marque de confiance placé en sa personne. Selon lui, le thème choisi pour l’édition de cette année est d’une grande pertinence. L’implication de la jeunesse dans la spéculation foncière se situe à deux niveaux :

La première cause serait la faiblesse d’esprit de la jeunesse face à l’argent facile. ‘’Nombreux sont les jeunes aujourd’hui qui refusent de braver les échelons et préfèrent emprunter le chemin du raccourci. Un raccourci qui vise le bien paraitre à travers des voitures, des habillements neufs, des belles maisons sans pour autant fournir d’effort. C’est bien cette envie démesurée de la belle vie qui les pousse à la quête de relation avec les élus communaux, les agences de gestion immobilière pour servir de courtier dans la vente des parcelles’’, a-t-il souligné.

Et d’ajouter que la deuxième cause demeure incontestablement la faillite des dirigeants face à leurs responsabilités et cela à plusieurs niveaux à savoir le pouvoir exécutif ; parlementaire et communal. ‘’Sous l’effet du désarroi face à cette faillite de l’élite à l’accompagner dans les projets de long terme la jeunesse s’adonne à la facilite et à la quête de l’argent facile à travers l’escroquerie et les ventes illégales de parcelles. Pour conclure le conférencier a exhorté le peuple malien a une prise de conscience sur ces fléaux issue de l’insouciance et l’indifférence de toutes et tous.

Dognoume DIARRA

Le Confident