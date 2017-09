L’objet de la journée est d’informer et de sensibiliser les décideurs politiques et les opérateurs économiques sur l’importance de la propriété intellectuelle dans la création d’emploi des jeunes au Mali

Le Mali à l’instar des autres pays membres de l’OAPI a célébré le mercredi 13 septembre 2017 à l’hôtel Massaley de Bamako sis à l’ACI 2000, la 18ème édition de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Sous le thème « Propriété intellectuelle et emplois des jeunes » la journée est organisée par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI), sous l’égide du ministère du Développement industriel. Son objectif général est d’informer et de sensibiliser les décideurs politiques et les opérateurs économiques sur l’importance de la propriété intellectuelle dans la création d’emploi des jeunes au Mali. Le coup d’envoi de la célébration de cette journée, a été donné par le ministre en charge du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim. C’était en présence des membres de son cabinet, des responsables des services rattachés, ainsi qu’à la Directrice du CEMAPI, Mme Konaté Sountou Diawara.

Rappelons qu’au Mali le chômage des jeunes (hommes et femmes de 15 à 40 ans en milieu rural et urbain) constitue un problème endémique qui, si des solutions idoines ne sont pas apportées, risque de saper tous les efforts déployés par le Gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Il faut également retenir que le système de la propriété intellectuelle étant pourvoyeur d’emplois des jeunes. D’où l’idée de thème de cette 18ème édition de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle.

Le ministre du Développement industriel, dans son discours, a rappelé qu’au cours de la 35ème session ordinaire tenue à Alger, le 14 juillet 1999, le Conseil des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a décidé d’institutionnaliser le 13 septembre de chaque année, date anniversaire de l’OAPI comme « Journée africaine de la technologie et de la propriété Intellectuelle ». Cette année, le thème retenu pour la 18ème édition est « Propriété Intellectuelle et emploi des Jeunes ». Selon le ministre, l’intérêt de cette thématique réside dans la capacité du système de la Propriété intellectuelle à créer un cadre propice à l’investissement des entreprises innovantes dans les nouveaux produits et services, le transfert de technologie, et le développement de l’industrie culturelle et créative. Il a lancé un vibrant appel aux entreprises pourvoyeuses d’emploi et aux jeunes en quête d’emploi d’intégrer la propriété intellectuelle dans leurs démarches pour en faire un outil de création au Mali. Par ailleurs, Mohamed Aly Ag Ibrahim a donné l’assurance de l’engagement de son département à promouvoir le développement de la propriété intellectuelle, afin de renforcer le climat des affaires pour contribuer à la création d’emploi au Mali.

Le CEMAPI est la structure nationale de liaison avec l’OAPI. A ce titre, il est chargé, entre autres, de : promouvoir la protection des titres de propriété industrielle ; contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et encourager la créativité et le transfert de technologie par l’utilisation du système de la propriété industrielle.

AMT