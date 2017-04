Les 8 et 9 Avril dernier, le grand imam de Kaolack était en visite religieuse dans notre pays. L’objectif était de formuler des séances de prières et de bénédiction pour le retour de la paix après la crise multidimensionnelle que notre pays à connue depuis 2012.

C’est une initiative du Cheick Harouna Sankaré guide religieux et ambassadeur de la paix. La rencontre a eu lieu le Dimanche 9 Avril au palais des sports de Bamako. Elle a enregistrée la présence massive des leaders religieux comme L’imam de la grande mosquée de Bamako Koké Kalé, des autorités politiques et administratives notamment l’ancien Président de la République, le général Moussa Traoré et l’ambassadeur du Sénégal au Mali, Hassane N’Doye, de la communauté Tidianiya du Mali, du Sénégal et celle du Burkina Faso et devant de nombreux fidèles venus en masse pour la cause.

Comme il est de coutume en islam, la cérémonie à débutée par la lecture de quelques versets coraniques, suivie de l’intervention des familles fondatrices de Bamako, du message du groupement des leaders spirituel du Mali par le fils du guide de l’ançardine Chérif Ousmane Madane Haidara et celui de l’ambassadeur du Sénégal au Mali Hassan N’Doye. Ce dernier après avoir souhaité la bienvenue au Cheick Tidiane Aliou Cissé et remercié Cheick Harouna Sankaré pour cette initiative et a indiqué que les religieux ont réussi à faire l’intégration par la religion là où les politiciens ont échoué

Pour Cheick Harouna Sankaré, initiateur de cette grande rencontre religieuse, ce jour est mémorable en recevant ce grand érudit dans pays. Avant de souhaiter la bienvenue à son invité de marqué qu’il a qualifié de l’une des étoiles brillantes et source intarissable de la Tariqa. Grand imam de la zawiya de Kaolack, Sankaré a invité les fidèles présents à profiter de cet instant qui est favorable à l’acceptation des prières et bénédictions à travers la présence de ce fidèle serviteur d’Allah venu pour la cause.

En prenant la parole, l’imam Cheick Tidiane Aliou Cissé, 3e personnalité influente de l’islam en Afrique derrière l’imam Al AZHAR en Égypte, Cheick Ahmed Mohammad Al Tayyeb et le sa majesté le roi Mohamed VI, s’est dit heureux d’être au Mali. Il a remercié Cheick Harouna Sankaré pour avoir lui rendu visite plusieurs fois à Kaolack. D’où cette visite pour lui rendre la monnaie. Il a invité ses coreligionnaires maliens à l’union sacrée l’une des vertus sacrées de l’islam que son grand père Cheick Ibrahim Niass a toujours prôné. Il a prié pour le retour définitif de la paix au Mali ainsi qu’à nos deux présidents Ibrahim Boubacar Keita et Macky Sall afin que le tout puissant les guide vers le chemin de la bonne gouvernance.

Rappelons que Cheick Harouna Sankaré à été choisi comme kalif de la Tariqa Tidianiya en guise de récompenser à ces efforts déployés pour L’islam.

Mamadou Nimaga