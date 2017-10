Le District 9101-Rotary Clubs du Mali a organisé une conférence publique pour faire vivre la journée de lutte contre la polio . C’était le 21octobre 2017 à l’ hôtel de l’Amitié de Bamako avec l’ensemble de ses partenaires à ne citer que le ministère de la santé et de l’hygiène du Mali.

-Maliweb.net – Maladie touchant principalement les enfants, la poliomyélite est extrêmement infectieuse avec une capacité rapide de se propager. Transmise par l’eau ou par nourriture contaminée, si elle n’est éradiquée d’ici 10ans , 200 000 enfants pourraient à nouveau être paralysés tous les ans. Et depuis 1998, le nombre de pays endémie de la polio est passé de 125 à 3.

Fort heureusement le Mali est depuis longtemps en dehors du périmètre de circulation du polio virus et ceci grâce à une synergie d’action du département de la santé et de ses partenaires notamment les efforts de Rotary international qui est engagé aux côtés du gouvernement malien contre la polio; une lutte qui est en phase d’être gagné selon le représentant de l’Unicef, Karimou Andèle.

A travers cette conférence publique dont le thème est : Compte à rebours vers l’histoire, le club Rotary à travers différentes interventions et projections vidéos, a dressé le bilan de son intervention dans la lutte avec engagement à collecter 50 millions de dollars par an dans les 3prochaines années; et grâce à son partenariat avec la Fondation Bill et Mélinda Gates, ses contributions dans la lutte s’élève à 50 millions de dollars par an.

Quant à la direction nationale de la santé, elle a également présenté l’état des lieux de la couverture vaccinale au Mali . En effet, bien que notre pays maintien les normes de certification de l’ éradication de la poliomyélite, la vigilance doit être de mise ce qui a conduit le représentant du ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Sékou Ousmane Dembélé, a invité les autorités régionales, locales , leaders religieux et l’ensemble des communautés à la mobilisation pour la bonne santé des enfants.

Notons que dans sa stratégie de lutte contre la polio, le ministère de la santé avec l’ appui de ses partenaires, a initié des activités en vue de lutter contre la polio, il s’agit entre autres : l’organisation de journées nationales de vaccination de qualité ; le renforcement de la surveillance des paralysies flasques aiguës et le ratissage dans les zones insuffisamment couvertes.

Au cours des prochains jours du 21 au 30 octobre une vaste campagne de vaccination s’ouvre pour lutter contre la polio dans notre pays.

Khadydiatou SANOGO