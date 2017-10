Le Mali à l’instar de la communauté internationale célébrera, ce dimanche 15 octobre à Somasso, cercle de Bla, la Journée mondiale du lavage des mains au savon, 10è édition.

“Nos mains, notre avenir”, tel est le thème de la 10 è édition de la Journée mondiale du lavage des mains au savon. Notre pays ne restera pas en marge de la célébration de cette Journée mondiale qui contribue largement à sauver des vies. Cette année, la journée sera célébrée dans la commune de Somasso, localité situé à plus de 300 Km de Bamako, dans le cercle de Bla, région de Ségou. Histoire pour les autorités sanitaires d’aller à la rencontre du monde rural, leur expliquer davantage l’importance du lavage des mains. L’événement sera placé sous le haut parrainage du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba. O. Sow. Il sera accompagné à cet effet par plusieurs autres ministres en guise de solidarité gouvernementale. La Commune de Somasso et l’Association pour le Développement de Somasso (ADS) avec à sa tête Markatié Daou sont à pied-œuvre pour la réussite de cet événement. Il faut ajouter la mobilisation générale de toute la région de Ségou particulièrement le cercle de Bla qui soutient cette activité salvatrice.

Cette journée mettra l’accent sur l’intensification de l’information et la sensibilisation. Des séances de sensibilisation seront animées sur la pratique du lavage des mains dans les écoles primaires et les établissements de santé sur toute l’étendue du territoire. Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et ses partenaires l’OMS, l’Unicef, comptent profiter de cette occasion pour mieux sensibiliser les populations sur l’importance du lavage des mains au savon. Une pratique importante quand on se réfère à certaines études à l’échelle mondiale qui démontre que le lavage des mains contribue à la réduction de 45% des maladies diarrhéiques et de prévenir la transmission des maladies infectieuses (Maladie à virus Ebola, poliomyélite, la grippe, le trachome, des infections de la peau, etc). Pour cette édition, une grande attention sera portée vers les enfants.

Ousmane Daou