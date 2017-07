Le Mali à l’instar de la communauté internationale célèbre chaque année le 11 juillet, la Journée Mondiale de la Population. Cette année, la célébration de cette journée aura lieu à Kèmèkafo dans le cercle de Dioila dans la région de Koulikoro sous le thème : « la planification familiale : un moyen pour autonomiser les personnes et développer les nations ». Pour la réussite de l’évènement le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population à travers la DirectionNationale de la Population est à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines.

En effet, c’est en 1989 que le conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a recommandé de faire du 11 juillet, la Journée Mondiale de la Population. Cette date a été choisie par la communauté internationale pour commémorer le jour où la population mondiale a atteint 5 milliards de personnes (11 juillet 1987).

C’est ainsi que depuis 1989, dans le monde, la Journée Mondiale de la Population est célébrée les 11 juillet.

L’objectif de cette journée est d’attirer l’attention des décideurs sur l’urgence et l’importance des questions de population notamment dans le cadre des plans et programmes de développement et sur la nécessité d’y trouver des solutions.

C’est aussi l’occasion d’attirer l‘attention de tous les acteurs (autorités, populations à la base, société civile, partenaires au développement, décideurs…) sur lesquestions de population. Mais aussi de réfléchir sur les programmes de développement à mettre en œuvre et sur les bénéfices que ces initiatives apportent aux populations de la planète.

En outre, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les défisauxquelselles feront face dans les années à venir.

Cette année, le thème retenu est :«la planification familiale : un moyen pour autonomiser les personnes et développer les nations ». Et l’évènement aura lieu dans la commune de Kèmèkafo dans le cercle de Dioila, dans la région de Koulikoro.

Pour la réussite de l‘évènement auquel doivent prendre part une dizaine de ministres et plusieurs personnalités, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population à travers la DirectionNationale de la Population est à pied d’œuvresur le terrain.

D’abord, la DirectriceNationale de la Population Mme DiallAbsatou N’diayeà la tête d’une délégation composée de plusieurs cadres de sa structurea effectué une mission exploratoire à Koulikoro la semaine dernière pour rencontrer les autorités administratives de cette région.

A leur arrivée, ils ont étéreçus par le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Koulikoro M. Ouénégué Diarra. Après lui avoir expliqué les motifs de cette visite, l’administrateur civil a promis à la Directrice Nationale de la Population, l’accompagnement des autorités administratives de la région pour la réussite de cet évènement. Car selon lui, les questions de populations posent problème et méritent des solutions appropriées.

« Comptez sur notre entièredisponibilité à vous accompagner pour que l’évènement soit un succès total », a-t-il promis.

Après la mission à Koulikoro la semaine dernière, une autre délégation de la Direction Nationale de la Population a quitté Bamako hier pour Dioila et Kèmèkafo pour rencontrer les autorités locales, les leaders communautaires et pour la mise en place d’une commission d’organisation locale. Mais également pour échanger sur les modalités de l’organisation technique et matérielle de cette activité.

D. Diama