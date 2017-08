Le Mali, à l’instar des autres pays d’Afrique, a célébré le lundi 31 juillet 2017, la journée panafricaine des femmes, édition 2017. A l’occasion de cette journée dédiée aux femmes, l’Union pour la République et la démocratie (URD) a fait une déclaration pour, en plus, de magnifier le rôle historique joué par les femmes en Afrique, mais aussi, exprimé sa solidarité avec toutes les femmes. Dans cette déclaration signée le 31 juillet dernier, le président du parti URD, l’honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition a fait savoir que des victoires ont été, certes, célébrées, mais beaucoup de lacunes, dit-il, freinent l’atteinte des nobles objectifs de promotion des droits des femmes. « L’URD reste convaincue qu’aucune solution durable à la migration des jeunes ne peut être trouvée sans la détermination, le courage, l’engagement et l’ingéniosité des femmes », a déclaré le président du parti de la poignée de main.

« Aujourd’hui 31 juillet 2017, l’URD exprime ses meilleurs vœux aux Femmes du Mali et d’Afrique à l’occasion de la célébration de la journée panafricaine des femmes », c’est par ces mots que le président de l’URD, l’honorable Soumaïla Cissé, député du parlement africain, chef de file de l’opposition malienne s’est adressé aux femmes du Mali et d’Afrique. Avant d’ajouter que l’URD exprime sa solidarité avec toutes les femmes dont les combats héroïques ont permis d’améliorer la situation de la femme malienne et africaine. « Qu’elles trouvent ici l’expression de la profonde reconnaissance du Parti », a-t-il dit. Selon lui, le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser et conduire les changements sur le continent. « Certes des victoires ont été célébrées, mais beaucoup de lacunes freinent l’atteinte des nobles objectifs de promotion des droits des femmes », a-t-il déploré. Dans cette déclaration signée par le président de l’URD, l’honorable Soumaïla Cissé, le parti a renouvelé sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour l’épanouissement des femmes et pour qu’elles retrouvent la place qui est la leur dans une Afrique fortement secouée par le départ massif de sa jeunesse vers “d’horizons meilleurs”. « C’est pourquoi l’URD partage parfaitement la pertinence du thème retenu cette année pour la célébration de cette importante journée au Mali : « genre et migration ». L’URD reste convaincue qu’aucune solution durable à la migration des jeunes ne peut être trouvée sans la détermination, le courage, l’engagement et l’ingéniosité des femmes. Ensemble pour le bien-être des Femmes et pour le bonheur de l’humanité. Bonne et heureuse fête du 31 juillet 2017 à nos mamans, nos épouses, nos sœurs, et nos filles », a conclu l’honorable Soumaila Cissé.

Aguibou Sogodogo