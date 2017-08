Son Altesse Ag Khan a célébré son jubilé de diamant après avoir passé 60 ans dans sa charge de 49ème imam héréditaire (leader spirituel) des musulmans Chiites. Cette célébration a rassemblé, le 11 juillet 2017, toute la communauté Ismaïli, les partenaires du réseau Aga Khan de Développement ainsi que les responsables politiques et religieux de 25 pays.

Des annonces ont été encore faites par celui qui a mis son entreprise au service des populations à l’échelle mondiale. Fondé au sein de partenaires dont les principes constituent l’éthique dans les actions, la paix et le pluralisme, Aga Khan est aujourd’hui une entreprise qui compte dans le concert des nations, et parmi les plus grandes entreprises du monde tant sur le plan de l’offre de la qualité et ses bienfaits à l’endroit des démunis.

Aga Kahn a transformé la qualité de vie de milliers de personnes à travers le monde en les rendant tout simplement heureux et en leur donnant la joie de vivre dans un monde où la vie devient de plus en plus difficile. Cette entreprise s’est manifestée dans tous les domaines comme l’éducation, la santé, la culture et l’autonomisation économique des femmes.

Son Altesse a toujours œuvré pour inspirer l’excellence et l’amélioration des conditions de vie des gens, ouvrant ainsi des perspectives meilleures dans beaucoup de régions. L’AKDN consacre chaque année 925 millions USD à des actions de développement social et culturel sans but lucratif. Ce montant a triplé au cours des dix dernières années. Le réseau exploite plus de 200 établissements de santé, 2 universités s’étendant sur 6 pays.

Aussi, 200 écoles ont été crées et des programmes adaptés ont été initiés pour améliorer l’enseignement des couches vulnérables dans des zones les plus reculées dans le monde. Aujourd’hui, l’AKDN gère plus de 90 entreprises menant des projets dans les économies faibles en transition post-conflits pour aider à y asseoir les fondements d’un véritable développement économique.

Il s’agit des projets d’entreprises d’hydroélectricité de grande envergure dans les pays comme l’Ouganda, des Sociétés de téléphonie mobiles dans des pays comme l’Afghanistan. Ces entreprises génèrent plus de 4, 1 milliards de chiffres d’affaires. Les bénéfices tirés de ces activités sont réinvestis dans d’autres projets de développement encadrés par Aga Khan.

Fakara Faïnké