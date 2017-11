Le Syndicat autonome des greffiers, secrétaires des greffes et parquets (SYNAG) a tenu ce week-end dans les locaux de l’ancienne Cour Suprême les travaux son congrès statutaire de renouvellement. La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du chef de cabinet du Ministre de la Justice Garde des Sceaux, M. Bakary Soriba Coulibaly en présence de Me Hadia Dioumassy, Président sortant du SYNAG. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autres responsables syndicaux dont le SG de l’UNTM, Yacouba Katilé, des représentants du SAM, de la CSTM, des représentants des Huissiers, Notaires, Commissaires-priseurs.

A l’ordre du jour des assises, présentation du bilan des activités du dernier mandat, renouvellement du bureau et des résolutions. Le président sortant Hadia Dioumassy n’est pas candidat à sa propre succession après 10 ans de responsabilité passée à la tête du syndicat marquée par une totale confiance et un sens d’écoute.

Le Synag est un syndicat de défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents. Il est aujourd’hui l’un des plus unis et respecté du pays et joue un rôle déterminant dans le processus de la modernisation de l’appareil judiciaire et d’amélioration de la distribution de la justice dans notre pays.

Dans son discours bilan, le président du bureau sortant a remercié ses militants pour la confiance placée en lui pendant les 10 années. « Je n’ai aucun mérite sauf que le baignais dans votre accompagnement, vos bénédictions et votre compréhension. Nous avons ensemble engrangé des acquis et des résultats certains pendant une décennie que vous évaluez vous-mêmes », s’est confié M. Dioumassy aux congressistes avant de rendre hommage à tous les greffiers et secrétaires de greffes et de parquets. Il a donné l’assurance d’être un militant déterminé à soutenir ses successeurs. M. Dioumassy a terminé ses propos par lancer l’appel à tous les militants pour la préservation de la cohésion qui a toujours prévalu. Car, selon lui, les défis à relever sont plus difficiles et que la condition siné qua non du succès est la cohésion, l’union, le respect de la loi qui fonde l’existence en tant corps de la fonction.

Le bureau sortant a présenté un bilan très élogieux suite à son engagement à l’amélioration des conditions de vie et de travail par le relèvement des taux d’indemnités et primes, la relecture de l’ordonnance portant statut du cadre du personnel des greffes et parquets, la mise en place d’une mutuelle, l’obtention d’une indemnité de participation à la judicature, le renforcement du dispositif de la commission administrative paritaire, entre autres. S’y ajoute la signature de certains la signature de certains décrets et l’alliance avec d’autres syndicats qui ont renforcé le syndicat.

Pour sa part, le représentant du ministre a réaffirmé la disponibilité du département au dialogue et à la concertation pour la gestion efficiente de toutes les préoccupations.

Au moment où nous mettions sous presse, un nouveau bureau devrait voir le jour.

DK

