Arrêté en novembre 2013 dans les environs de Gao par les Forces de défense et sécurité du Mali et mis sous mandat de dépôt le 29 Janvier 2014, Aliou Mahamane TOURE, ancien Commissaire islamique du MUJAO, devra comparaitre, à nouveau ce mercredi 9 août à la Cour d’appel de Bamako, lors de la session de la Cour d’assises qui s’ouvre le même jour.

L’information nous a été donnée par une source concordante. L’ancien commissaire islamique du MUJAO, Aliou Mahamane Touré, l’homme qui faisait la pluie et le beau temps dans la cité des 333 saints, Tombouctou, pendant la période d’occupation en 2012, devra comparaitre le mercredi 9 août prochain, à la Cour d’appel de Bamako, lors des prochaines sessions de la cour d’assises.

Présenté au juge d’instruction successivement, les 7, 14 et 28 mars derniers puis devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako, Aliou Mahamane Touré est accusé de crimes de guerre, d’atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, d’association de malfaiteurs, de coups et blessures volontaires, de tortures, de terrorisme, de détention illégale d’armes de guerre et de munitions….

Bien avant son arrestation, au moins dix de ses victimes avaient porté plainte contre lui. D’ores et déjà, les avocats de la partie civile s’activent pour que les victimes et témoins puissent être à Bamako pour son procès qui s’ouvrira en principe ce mercredi.

Affaire à suivre…

Bokoum Abdoul Momini