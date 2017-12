Hier matin, les animateurs de l’association ACTION POUR LA SOLIDARITE LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT, ont déposé une plainte contre M. Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République pour « haute trahison » au près du Président de cette juridiction. « Si notre plainte n’aboutissait pas, nous allons recourir à d’autres juridictions africaines, voire internationales pour qu’ATT réponde de sa gestion. Voici inex tenso la plainte !

« A

Monsieur le Président du tribunal de la Commune I

Monsieur,

Nous prenons acte de la résolution votée par les honorables députés d’abandonner les charges et les poursuites engagées par le Gouvernement du Mali en décembre 2013 contre l’ancien Président Amadou Toumani Touré pour « haute trahison »

En effet, nous citoyens réunis au sein de l’Association « ASPAD » sollicitons votre cour pour l’ouverture d’une information judiciaire pour notre « droit à la vérité » sur les événements qui ont conduit au coup d’Etat du 22 mars, et l’occupation des régions du nord Mali en 2012- 2013.

Loin de nous d’incomber ou de jeter toutes les responsabilités sur l’ancien Président de la République, mais nous estimons que son rôle a été déterminant.

Nous estimons à juste titre que le rôle ambigu de l’ancien Président est légion, et que le peuple malien bien qu’engagé à juste titre dans le processus de la paix et de la réconciliation doit savoir « la vérité », pour que nous puissions à l’avenir éviter les mêmes procédés.

La paix et la réconciliation nationale ne doivent pas servir de prétexte pour sacrifier « le droit à la vérité sur l’autel du mensonge » car cela ne servira pas la cause de cette même paix que nous chérissons tous aujourd’hui dans l’intérêt supérieur du Mali.

Ainsi, par la présente, nous avons l’honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance que notre Association « ASPAD » porte auprès de votre auguste Cour, une plainte contre Monsieur Amadou Toumani Touré et l’ensemble de son gouvernement des faits suivants : – Manquement au devoir en facilitant l’installation des groupes hostiles dans le septentrion malien faits réprimés par l’article 33 al 2 du code pénal ; D’avoir au moment des faits et en tant que Président de la République donc Chef suprême des armées, détruit ou détérioré indirectement un outil de défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34 al 2 du code pénal ; D’avoir de par ses accointances et ses hésitations dans un moment de guerre s’être opposé à la circulation du matériel de guerre, faits prévus et réprimer par l’article 34 al 3-c du code pénal ; D’avoir procéder à des nominations d’ordre népotistes au sein des forces armées maliennes car en dix ans de gestion du pouvoir, Monsieur amadou Toumani Touré procéda à la nomination de plus de cinquante généraux, deux cents capitaines et plus de quatre cent colonels au sein des forces armées maliennes dépassant ainsi l’ensemble du record de ses prédécesseurs réunis ; Par-dessus tout soit par négligence ou par imprudence a laissé détruire, soustraire ou enlever en tout ou en partie des objets, matériels documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la découverte d’un secret de la défense nationale, faits prévus et punis par l’article 39, al 2 du code pénal ; Pour corruption, abus de bien sociaux, faux, et usage de faux, et d’avoir déclaré publiquement à la télévisons nationale « de ne pas combattre la corruption dans le pays pour ne pas faire honte aux chefs de famille, montrant ainsi sa complicité face à la corruption endémique qui a jalonné son mandat, et dont les différents rapports du Vérificateur Général font état.

Dans l’attente d’une suite favorable, nous demandons auprès de votre honorable, l’ouverture d’une enquête judicaire pour édifier le peuple malien sur ces faits que nous rapprochons à l’ancien Président, et que justice soit rendue pour « le droit à la vérité » qui a conduit notre pays dans cette situation qu’il traverse.

Tahirou Bah

SG

