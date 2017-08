Initialement prévue pour être jugée hier mercredi 9 août 2017 par le jury de la première session ordinaire de la cour d’assises de Bamako, l’affaire concernant ministère public contre Aliou Mahamane Touré, l’ex commissaire islamique de Gao, a été renvoyée au vendredi 18 août 2017. Aliou Mahamane Touré est accusé d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat, d’association de malfaiteurs, de détention d’arme de guerre, de coup et blessures aggravés. L’affaire a été renvoyée parce que les victimes n’étaient pas présentes au tribunal. A cet effet, l’avocat de la partie civile, Me Moctar Mariko a sollicité un renvoi afin de permettre aux victimes d’éclairer la religion de la Cour. Malgré que l’avocat de la défense, Me Maliki Ibrahim qui était opposé à cette demande de l’avocat de la partie civile, car trouvant que le dossier est en état pour y être jugé, le juge a finalement décidé de renvoyer l’affaire au 18 aout prochain.

Il ressort de l’arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises que pendant l’occupation des régions du nord du Mali par les « Djihadistes » courant 2012, Aliou Mahamane Touré se faisait recruter dans les rangs du Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Après avoir appris à manier les armes, il fut doté entre autre, d’un Pistolet mitrailleur (PM) à crosse rabattable N°9270; d’un Pistolet automatique (PA) N°282 calibre 7, 65 mm, de munition et d’un Talki Walki, avant d’être désigné Commissaire islamique de la ville de Gao. Ainsi, en sa qualité de commissaire islamique, il faisait subir, aux populations de la ville de Gao et environnants, de nombreuses atrocités et exactions, en pillant leurs biens. A ce titre, il commandait la police islamique de Gao qui avait pour mission de sécuriser la population, empêcher la délinquance, en conduisant les personnes arrêtées devant le Juge islamique. Le 23 décembre 2013, il fut interpellé par les éléments de la Compagnie Méhariste de la Garde Nationale, puis conduit au détachement Prévôtal de Gao. A son arrestation, il a été trouvé en sa possession, un pistolet mitrailleur (PM) à crosse rabattable N°9270, un pistolet automatique (PA) N°6282, calibre 7,65mm, un chargeur pour PM, garni de 30 cartouches, une moto SANILI, un Talki Walki, une cartouchière, deux menottes, deux téléphones portables et quatre allumeurs détenteurs électriques et des explosifs. Une unité diligenta une enquête au cours de laquelle, Aliou Mahamane TOURE reconnut s’être affilié aux membres du MUJAO pour combattre le Mali. Ensuite, il déclara avoir adhéré à ce groupe qui a prôné l’application de la charia, dès son arrivée à Gao.

‘’L’inculpé, Aliou Mahamane Touré s’est associé à une entreprise terroriste pour commettre des crimes ‘’

En outre, il a expliqué avoir été doté d’armes, de munitions, d’explosifs, de menottes et autres instruments pour commander et animer la police islamique afin d’arrêter et conduire devant le Juge islamique, les personnes qui enfreignaient la « charia », puis exécuter les décisions de celui-ci, soit par la flagellation des personnes condamnées, soit par l’amputation de leurs membres. Aussi, précisa-t-il, que sa rétribution provenait du « Ganina » (le butin de guerre). Il a, en outre, ajouté avoir non seulement gardé à vue des personnes qui refusaient de se soumettre à ses instructions, mais aussi d’avoir imposé aux boulangers de la localité d’une réduction du prix du pain. Pour mieux accomplir sa mission, il a été doté des moyens nécessaires, notamment des armes de guerre; des munitions et autres instruments. Muni de ces instruments dont la détention est formellement interdite, Aliou Mahamane Touré reconnait avoir exécuté les sentences du Tribunal Islamique en application de la « Charia », ayant consisté en l’atteinte à l’intégrité physique des personnes condamnées. Ces exactions graves, allant de la flagellation, coups et blessures, traitements inhumains, aux amputions des membres, sont attestées par certaines victimes déjà entendues : Aga Agaly Ag Idiene Keitane Yattara, Algabas Ag Mourkel, Youssoufa Hamidou Diallo, Amadou Seydou, Idrissa Hamadou, Youssoufa Abdou , Alhader Ag Almahmoud, Mariam Maïga, Issa Idrissa Maïga et Aliou Salihou Touré qui ont déclarés se constitués parties civiles. En agissant comme tel, indique l’arrêt de renvoi, il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’inculpé, Aliou Mahamane Touré s’est associé à une entreprise terroriste pour commettre des crimes, porter atteinte à la sureté intérieure de l’Etat du Mali, notamment en se substituant aux autorités légitimes pour l’application de la « charia », en violation des dispositions de l’article 25 de la Loi fondamentale qui prône la laïcité. L’arrêt de renvoie précise également que les différents mouvements armés qui s’opéraient au nord du Mali partageaient les mêmes idéologies à savoir porter atteinte à la sureté intérieure de l’Etat, en formant des associations de malfaiteurs pour commettre des attentats contre les personnes et les biens, de coups et blessures aggravés pour avoir amputé les personnes, de détention d’arme de guerre ainsi que des atrocités de toute nature pour ébranler l’autorité de l’Etat en vue de sa partition.

Hier, mercredi dans la matinée, le prétoire était plein à craquer. Venus en nombres pour assister à ce jugement, les hommes épris de paix et de justice vont devoir prendre leur mal en patience. Car, à peine commencer, l’affaire est aussitôt renvoyée au vendredi 18 août 2017. L’affaire a été renvoyée parce que les victimes n’étaient pas présentes au tribunal. A cet effet, l’avocat de la partie civile, Me Moctar Mariko a sollicité un renvoi afin de permettre aux victimes, elles-mêmes, d’éclairer la lanterne de la cour sur la véracité des faits. Selon lui, les victimes sont en cours de trajet pour Bamako. Me Mariko sera appuyé par le parquet. Malgré que l’avocat de la défense, Me Maliki Ibrahim s’était opposé à cette demande de l’avocat de la partie civile, car trouvant que le dossier est en état pour y être jugé, le juge a finalement décidé de renvoyer l’affaire au 18 aout prochain.

Aguibou Sogodogo