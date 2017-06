Depuis quelques jours, le Tribunal du Commerce est logé dans les anciens locaux de la Cour suprême du Mali. Sur place, maçons et techniciens sont à pied d’œuvre afin de donner une image présentable aux locaux. Une chose est sûre : bien vrai que le bâtiment soit vétuste, les désormais locataires des lieux ne vont pas certainement se plaindre car l’endroit en question est plus spacieux et accessible que leurs anciens bureaux situés non loin de la grande poste et au plein cœur du grand marché du district de Bamako. Il sied de préciser qu’en moins de quatre ans, le Tribunal de Commerce a changé trois fois d’adresse. En effet, avant de s’installer au niveau des postes, cette juridiction était à l’Hippodrome non loin du marché de Médine.

Kassoum THERA