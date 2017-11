Suite à une convocation qu’il a reçu le samedi passé, le directeur de publication du bihebdomadaire “le pays” s’est rendu le mardi dernier au tribunal de grande instance de la commune 4 et a été entendu par le juge d’instruction Famakan Cissé, chargé du dossier de notre confrère disparu, Birama Touré. Son audition concernait les révélations faites par son journal,’’le pays’’ dans ses parutions du lundi, 30 octobre et le jeudi ,02 novembre incriminant l’honorable Karim Keita et la DGSE dans la disparition du journaliste Birama.

Arrivé dans les environs de 09h25, Boubacar Yalkoue a trouvé devant le tribunal une foule assoiffée de la liberté d’expression, de la vérité et de la justice composée de ses confrères journalistes, des membres du CDR, des hommes politiques et la société civile, tous venus pour l’apporter leurs soutiens sans faille.

A 9h30, il est entré dans le bureau du juge d’instruction Famakan Cissé où il a passé plus de trois heures de temps.

Après des interrogations à Boubacar Yalkoue par rapport à ses deux publications incriminant la direction générale de la sécurité d’État et le fiston national, Karim Keita, le juge a sollicité l’accompagnement du durp du “le pays” dans leur travail concernant la disparition de Birama Touré, journaliste du ‘’le sphinx’’ disparu il y’ a bientôt deux ans.

A sa sortie du tribunal, Boubacar Yalkoué a été accueilli en héros par cette foule qui l’attendait depuis trois heures.

Venu pour soutenir son confrère et jeune frère Yalkoué, le grand Sax, directeur de la radio RFM invite la foule à la retenue. Il a laissé entendre que la convocation de Boubacar Yalkoué était normale suite à ses révélations sur la disparition de Birama Touré : « Nous sommes dans une procédure judiciaire ; Boubacar Yalkoué est un citoyen malien et a l’obligation de se présenter si la justice malienne lui fait appel. Son interpellation concerne ses deux dernières révélations incriminant l’honorable Karim Keita et la DGSE sur la disparition de notre confrère Birama Touré », a-t-il précisé ; « les personnes incriminées, le directeur général de la sécurité d’Etat et l’honorable Karim Keita devaient être écouté par le tribunal aussi», a ajouté le grand Sax. Aux dires du directeur de la radio RFM, nous allons bientôt avoir les nouvelles de notre confrère Birama « Tout cela montre l’avancée dans le dossier de Birama Touré. Dans les prochains jours, nous pourrons avoir des nouvelles de notre confrère Birama Touré », a-t-il espéré.

Rappelons que suite à ces deux publications, le directeur de publication du ‘’le Pays’’, Boubacar Yalkoué a été victime d’injures, d’intimidations et même a été qualifié de tous les noms d’oiseaux par les proches de la personne accusée, l’honorable Karim Keita.

Notons que les avancements constatés dans le dossier de Birama est le fruit du courage du journaliste Yalkoué après celui de l’inspecteur Papa Manby Keita.

Boubacar Yalkoué a honoré la presse malienne par son courage et le risque de mettre sa vie en danger en évoquant ce sujet sensible et en situant la responsabilité.

Il est évident maintenant qu’il y’ ait des avancées sur le dossier Birama car en plus de la motivation de la presse, de sa famille, la justice vient aussi de prendre ses responsabilités.

Signalons qu’il n’y a aucune procédure judiciaire contre Boubacar Yalkoué pour l’instant.

Boureima Guindo

Commentaires via Facebook :