Ouvert le mardi 25 juillet 2015, le verdict du procès au tribunal de la commune IV portant sur l’incitation, à la désobéissance des troupes a été rendu hier mercredi 26 juillet. Absent du pays, le chroniqueur activiste Youssouf Mohamed Bathily alias Ras Bath a été condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme et 100.000 FCFA d’amende. Djougouss a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 50.000 FCFA d’amende.

Le Ministère public avait demandé au juge de condamner Ras Bath et Djougouss à 3 ans d’emprisonnement ferme et 150.000 FCFA de dommages et intérêts.

Rappel des faits

En effet, la gestion catastrophique d’IBK est devenue l’objet du combat du chroniqueur activiste Youssouf Mohamed Bathily alias Ras Bath porte-parole du Collectif pour la défense de la République (Cdr). C’est sur les ondes de la Radio Maliba Fm à travers son émission ‘’ Cartes sur table’’ qu’il a commencé à fustiger la mauvaise gestion du régime IBK. Son émission devenue célèbre et très écoutée fut suspendue et Ras Bath arrêté. Son procès a été interrompu avec ses fans sortis massivement pour le soutenir. La situation a dégénéré. Le tribunal a été saccagé et il y a eu un mort. Trois personnes ont été arrêtées qui ont fini par être libérées. Le chroniqueur Ras Bath a eu une liberté provisoire.

Ensuite, le dossier Ras Bath a connu un non-lieu. Une avancée qui l’autorise à reprendre ses émissions. Pour ce qui est du second volet, il y a question d’incitation à la désobéissance des troupes et le dossier a été transmis à la chambre correctionnelle du tribunal de la commune 4. C’est cette chambre qui vient de juger Ras Bath en son absence. Il a été ainsi jugé pour un an de prison ferme avec 100.000 FCFA d’amende.

En tout cas, les avocats de Ras Bath n’ont pas dit leur dernier mot. Ils feront certainement appel. Ils tenteront par tous les moyens de faire comprendre à la justice que le dossier est vide. Ce qui est reproché à Ras Bath, de l’avis général, c’est le contraire qui se manifeste sur le terrain. Au niveau des théâtres des opérations, Ras Bath, à travers ses émissions est parvenu à pousser les militaires vers l’éveil de conscience en leur faisant comprendre que malgré les maigres ressources qu’ils doivent se battre pour la patrie car la survie du Mali dépend de leur rendement sur le terrain.

Aliou Agmour