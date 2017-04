Suite à la décision de la Cour d’appel d’écourter le mandat d’Issa Bocar Ballo maire de la Commune rurale de Kalabancoro, l’édile déchu à décider de rompre son silence. Il a animé une conférence de presse chez lui le vendredi 24 mars 2017.

 Après les élections communales du 20 novembre dernier, le maire sortant Issa Bocar Ballo a rempilé. Mais la Cour d’appel a décidé d’écourter cette mandature par l’annulation des élections dans deux bureaux de votes où le conférencier avait gagné plus de voix.

Pour donner sa version des faits, M. Ballo a animé une conférence de presse à son domicile. Depuis l’avènement de la décentralisation au Mali, les conditions d’organisation et de déroulement de cette élection ont été exemplaires à Kalabancoro, s’est défendu le conférencier. Pour rappel la mairie n’organise pas les élections, tous les dispositifs étaient pris par l’administration territoriale pour qu’il n’y ait pas de fraude, à travers l’exigence de la carte Nina seule condition de vote. Après les calculs des voies sur l’ensemble des suffrages, le Cnid/Fyt est venu en tête avec 2002 voix et le RPM 1680 voix.

“Je pense honnĂŞtement une Ă©lection qui a Ă©tĂ© gagnĂ© comme ça, on doit s’adonner au travail pour essayer de se dĂ©barrasser de la barbarie politique qui est le symbole de l’égoĂŻsme”, s’est insurgĂ© le maire Ă©conduit.

“Nous, on a Ă©tĂ© premier avec 8 conseillers, le RPM avec 7 conseillers, le PRVM et l’URD avec 5 conseillers chacun, suivi de l’indĂ©pendant Yèrèko 4 conseillers, RDD 4 conseillers et MPR 4 conseillers. Depuis ce temps, les candidats du RPM veulent arracher la victoire au mĂ©ritant. Non il faut l’arracher par la voie des urnes, il ne faut pas profiter du favoritisme pour gagner les places”.

Aux dires du confĂ©rencier cette bataille n’a pas dĂ©butĂ© aujourd’hui mais depuis le moment du dĂ©pĂ´t des listes, leur liste a Ă©tĂ© attaquĂ©e devant les tribunaux par le candidat du parti au pouvoir. Cette attaque a Ă©tĂ© tranchĂ©e Ă la faveur d’Issa Bocar Ballo. Le RPM dans le souci de dĂ©montrer sa force du parti au pouvoir a engagĂ© un huissier pour dĂ©noncer des irrĂ©gularitĂ©s au lendemain des Ă©lections. “Nous allons utiliser la voie de la justice pour que notre victoire soit restituĂ©e”, a dĂ©clarĂ© M. Ballo.

Bissidi Simpara