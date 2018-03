L’hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité, lundi dernier, la cérémonie officielle de lancement de l’«enquête sur les besoins et la satisfaction des Maliens en matière de justice». La cérémonie était présidée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Hamidou Younoussa Maïga.

«Mieux cerner les besoins des justiciables pour mieux les satisfaire». Pour le Directeur général du bureau d’étude Hill Inovating Justice, tel est l’objectif principal de cette enquête. Le sondage sur le terrain s’étendra sur 12 mois et les données recueillies seront analysées avec l’aide de l’Association DEME SO. La présente enquête fait suite à une première réalisée en 2014. Elle se veut plus complète et plus inclusive. Ibrahima Koreissi, coordinateur national de DEME SO, s’est réjoui de lancement de cette vague d’enquête. Car, elle intervient après la mise en œuvre de la réforme de la justice (2015- 2018).

Il est indispensable aujourd’hui, estime le ministre Maïga, que le ministère de la Justice dispose d’éléments sur les perceptions que les populations ont de leur justice. «L’information statistique fiable et sa disponibilité en temps réels sont essentielles pour la prise de décisions justes et soutenables», a indiqué le ministre de la Justice. A terme, l’enquête permettra de répondre aux questions suivantes: Est-ce que les Maliens savent comment fonctionne la justice? A quels modes de règlements de litiges ont-ils recours? Quelles perceptions ont-ils des acteurs de la justice? Quelle place accordent-ils au système judiciaire dans l’équilibre démocratique?

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

