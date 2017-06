A la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako, les journalistes, Bandjougou TOUNKARA dit Diougous, Président directeur général (PDG) de la Radio Maliba FM et le chroniqueur Mohamed Youssouf BATHILY dit Ras Bath sont assignés à la justice pour « incitation à la désobéissance des troupes ». Il ressort de l’étude de Me Harouna Sow, huissier de justice que les deux prévenus comparaitront le mardi 25 juillet 2017 au tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako.

« Mohamed Youssouf BATHILY dit Ras Bath, Bandjougou TOUNKARA dit Diougous, Ă comparaĂ®tre et se trouver le MARDI 25 JUILLET 2017 Ă 08 HEURES 00 du matin et jours suivants s’il y’ a lieu Ă l’audience par devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako, SĂ©ant au Palais de Justice de ladite ville pour ĂŞtre jugĂ©e conformĂ©ment Ă la loi comme PrĂ©venu », c’est en substance ce qui ressort de l’étude en date du 12 juin 2017 de Me Harouna Sow, huissier de justice.

Selon la citation, il est reprochĂ© aux prĂ©venus pour « Incitation Ă la dĂ©sobĂ©issance des Troupes ». La requĂŞte prĂ©cise que courant Juillet 2016, par des moyens de diffusion offerts par les organes mĂ©diatiques (la Radio Maliba FM), les prĂ©venus ont incitĂ© les forces armĂ©es et de sĂ©curitĂ© dans le but de les dĂ©tourner de leurs devoirs militaires et l’obĂ©issance qu’ils doivent Ă leur chefs dans tous ceux qu’ils commandent pour l’exĂ©cution des lois.

La requĂŞte indique que Diougous s’est rendu complice desdits faits en ses qualitĂ©s de chef d’antenne de l’Ă©mission « carte sur table » en mĂŞme temps promoteur de la radio Maliba- FM ayant assistĂ© au dĂ©roulement de l’Emission sans risque pour lui les siens s’est abstenu d’en empĂŞcher la perpĂ©tration. L’huissier de justice a soulignĂ© que ces faits sont prĂ©vus et punis par les articles 35 et 53 de la loi N°00-046 du 07 Juillet 2000 portant rĂ©gime de la presse et dĂ©lit de presse. Le rendez-vous est donc pris le 25 juillet prochain au tribunal de la commune IV de Bamako.

Aguibou Sogodogo