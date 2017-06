La grande salle d’audience de la Cour Suprême à Banankabougou, a servi de cadre à la tenue, de la cérémonie de prestation de serment des membres de l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite, le jeudi 1er juin. Cette cérémonie consacre officiellement le début des actions de cet organe, tant attendu.

Cette audience de prestation de serment solennelle des membres de l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite était dirigée par Eli Keita de la Cour Suprême du Mali, elle s’est déroulée en présence de représentants de gouvernement, des Institutions de la République, des membres du corps diplomatique présent au Mali, des partenaires techniques et financiers, et des représentants des associations de jeunes et des femmes.

Dans son réquisitoire l’Avocat général de la Cour Suprême, Cheick Cherif Mohamed Koné notera que l’office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illite est dédié spécifiquement à la prévention et à la lutte contre l’enrichissement illicite, il œuvrera ainsi pour l’instauration d’une gouvernance saine, juste et transparente.

Il a rappelé que les membres de l’office sont nommés par décret pris par conseil des ministres. Qu’ils sont au total douze membres dont trois magistrats désignés par le Président de la République, un cadre des administrations financières désigné par le ministre chargé des Finances.

Est désigné aussi, un communicateur par la Haute Autorité de la Communication. S’y ajoutent un représentant du secteur privé par le Conseil national du patronat, un expert-comptable désigné par l’ordre des experts comptables, un spécialiste en passation des marchés publics nommé par l’autorité de régulation des marchés publics et délégations de services.

Sont également désignés deux officiers de la police judiciaire, dont un de la gendarmerie nationale et l’autre de la police nationale, désignés par le ministre de la justice sur proposition de celui chargé de la Sécurité , un représentant des organisations non gouvernementales s’occupant des questions de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption désigné par le conseil national de la société civile et un représentant des défenseurs des droits humains nommé par la commission nationale des droits de l’Homme.

Ensuite, l’avocat général a donné lecture des CV des dix membres présents ce jour qui devant prêter serment. Il s’agit de: Moumini Guindo président, Djibril Kane, Mme Bakayoko Fanta Camara, Oumar Wague, Ibrahim Abdoulaye Maiga, Mme Coulibaly Awa samaké, Awaissoun Mohamed Aly, Djibril Sogoba, Amadou Mallé et Oumar Traoré.

Après le réquisitoire de l’Avocat général près la C.A, le président demanda aux membres de l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite de lever la main droite et de jurer solennellement de bien remplir fidèlement et loyalement en toute impartialité et équité la fonction dont ils sont investis et de respecter en toute circonstance les obligations qu’elle leur impose, de garder les secrets des délibérations auxquelles ils ont pris part, d’observer le respect de la confidentialité des déclarations des biens, de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux en rapport avec la lutte contre l’enrichissement illicite. « Je le jure !» ont répondu respectivement chacun des membres de cette nouvelle autorité. Un serment qui marque le début de leur nouvelle mission, qui est celle de lutter contre l’enrichissement illicite, pour l’instauration d’une gouvernance saine, juste et transparente dans notre pays.

Par Jean Joseph Konaté