L’affaire en justice concernant Karim et le marabout a défrayé la chronique judiciaire et médiatique de la capitale ces derniers temps. Un ping pong judiciaire et un traitement médiatique les plus variés. Pour ce faire, la famille judiciaire a organisé une conférence de presse pour donner tous les détails possible concernant cette affaire et la plainte déposée contre Mohamed Aly Bathily. Ce fut le mercredi 15 novembre dernier, à la Maison de la Presse sous la présidence Mohamed Chérif Koné président du syndicat autonome de la magistrature (SAM), et Dramane Diarra Procureur du Tribunal de la Commune IV.

Selon le Président du SAM, depuis quelques temps Ras Bath ne cesse de s’en prendre aux magistrats qu’il qualifie de tout, d’ennemis de la république, par ses excès, Ras Bath est en train d’exposer dangereusement le corps de la magistrature et principalement les procureurs à la vindicte populaire. « Je ne vois pas le plaisir qu’il tire en incitant dans ses discours les populations à la violence contre les juges », déclare Mohamed Chérif Koné.

A cet effet, l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants soutient avec détermination la plainte du Procureur contre Mohamed Aly Bathily et autres, car le Procureur a été faussement atteint et outragé dans son honneur et sa dignité dans l’exercice de ses fonctions. En tant que citoyen, sa plainte est tout à fait légitime et l’AMPP la soutiendra avec détermination jusqu’à ce que justice soit faite et nul n’est au dessus de la loi.

Selon Chérif Koné, Ras Bath en veut au procureur du Tribunal de la Commune 4 pour avoir enrôler le dossier d’ une procédure initialement diligenté contre lui par son prédécesseur, un procureur de la république est appelé à traiter une affaire dans un délai raisonnable, il n’a pas vocation à entériner une affaire sous peine de tomber lui-même sous le coup de délit de justice. Ce n’est pas par ce que lui, Mohamed Aly Bathily, est concerné dans une procédure que la justice doit arrêter son cour ou son fonctionnement normal, il profite d’une procédure lancée pour bigamie pour tenter de ternir l’image de ce respectable procureur, martèle monsieur Koné.

Pour lui, Ras Bath est allé loin en déclarant que le mariage religieux n’est qu’un esclavage sexuel imposé à la femme car le mariage religieux est reconnu au Mali, plutôt que de s’en prendre à un procureur pour avoir mis l’action publique en mouvement contre des individus convaincus de bigamie, Ras Bath aurait mieux fait d’envisager l’abrogation de la loi concernant ces dispositions.

Pour les magistrats, on a longtemps cautionné des dérives et excès individuels en laissant certains trop faire au point de se croire tout permis, que ce sont eux qui ont toujours raison et que ce sont les autres qui ont toujours tort, c’est regrettable de voir tout un groupe de jeunes manipulés et abusés à la Merci de Ras Bath sur fond de mensonge, de calomnie et de délation.

En effet, selon Chérif Koné, on ne peut se réclamer adepte du mouvement rastafari et se lancer dans des domaines qu’on ne maitrise pas, ou s’en prendre gratuitement et avec intention de nuire aux personnes respectables.

Selon Mohamed Chérif Koné, le Rastafari c’est avant tout une philosophie orientée vers le retour aux valeurs culturelles africaines. Des comportements vulgaires et grossiers n’ont jamais fait partie des valeurs culturelles maliennes toujours dignes d’intérêts et de respect, Toch et Marley, considérés comme le chantre de la philosophie Rasta ont toujours su faire des critiques positives et constructives, sans injures ni vulgarité, ni grossièreté et sans incitation à la haine, à la violence ou l’anarchie, Ras Bath ne nous apporte pas tout cela, il est à leur antipode.

Dramane Diarra, Procureur de la commune IV, a porté plainte contre Mohamed Aly Bathily et autres pour diffamation, outrage aux magistrats.

Selon Mr Diarra, le fils Ras bath n’a fait que relayer l’information que son père avait prononcé lors d’un meeting à Koutiala qui n’avait rien à voir avec sa fonction, ces mensonges au quotidien ce n’est pas ça qui construit un pays, le Mali est un pays qui se trouve en difficulté on ne sort pas de cette difficulté avec ces comportements, des comportements déviants, des comportements qui sont l’antipode de ce que les maliens attendent, c’est une dérive inacceptable à laquelle les maliens dignes de la république doivent se mettre à l’unissons pour combattre cette dérive.

Pour le Procureur Dramane Diarra, il y a un temps pour la confusion et il y a un temps pour la lumière et la vérité.

Pour lui, Mohamed Aly Bathily doit s’expliquer sur ces propos concernant les jugements rendus par les juges car selon Bathily « sur 100 jugements, il n’y a que 10 qui sont juridiquement tranchés et le reste 90 est jugé avec de l’argent », c’est pour cela que nous avons saisi la justice pour remettre les choses à leur place et démontrer que nul n’est au dessus de la loi.

Bréhima Traoré

Source : L’Espérance

