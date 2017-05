Pour s’assurer de la bonne tenue des parquets, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mamadou Ismaël Konaté, a rencontré, le lundi 22 mai dernier, les Procureurs de la République près des six (6) Tribunaux de Grande Instance de Bamako, de Kati, de Sikasso et le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako.

Cette rencontre du Chef du Département de tutelle avec les Procureurs de la République du ressort de la Cour d’Appel de Bamako avait pour objectifs d’échanger, de partager et de donner des orientations pour la bonne tenue des parquets.

Première du genre, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres que le Ministre Me Mamadou Ismaël Konaté entend instaurer dans son Département afin que tous les Chefs de parquet aient la même identité de vue et une unité d’actions.

A travers ce genre de rencontres, Me Mamadou Ismaël Konaté démontre sa volonté de créer une équipe dynamique et soudée autour du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako. Ce, en donnant une nouvelle impulsion dans l’Administration judiciaire malienne.

Le patron de la Justice malienne, Me Mamadou Ismaël Konaté, a affirmé qu’il attend beaucoup du Procureur Général et des Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande instance. Ainsi, il a saisi l’opportunité pour donner des orientations fermes aux Chefs de parquet. Ces orientations du Garde des Sceaux sont notamment d’avoir une démarche commune dans la gestion des affaires, d’être à l’écoute et à la disposition des populations justiciables, de veiller à la bonne organisation des parquets en y mettant de l’ordre, d’avoir une bonne relation avec les partenaires dont les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les autorités administratives mais se défendre de toute collision avec ceux-ci. Me Konaté invite ses interlocuteurs de faire le contrôle systématique des centres de détention et des lieux de garde à vue, d’être capables de cerner leurs territoires juridictionnels pour prévenir et anticiper sur les cas de dérapage afin de garantir la paix et la cohésion sociale.

Pour y arriver, le Ministre Mamadou Ismaël Konaté a assuré les Chefs de parquet de son soutien total, en soulignant qu’aucune interférence ou intrusion ne se fera dans leurs dossiers. Aussi, il a instruit aux Procureurs de la République d’être regardants sur les questions d’intérêt public et collectif.

Dans cette perspective, il a invité les Procureurs à initier autour du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako des rencontres régulières afin de partager les expériences des uns et des autres.

Cette démarche du Département de la Justice sous l’égide de Me Mamadou Ismaïl Konaté vise à redynamiser l’appareil judiciaire de notre pays avec, notamment, les premiers Responsables qui sont les Magistrats.

