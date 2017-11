Dans une convocation dont on a reçu une copie, le juge d’instruction du 1er Cabinet du tribunal de grande instance de la Commune IV du district de Bamako, a invité notre confrère et directeur de publication du Journal « Le Pays », Boubacar Yalcoué, à se présenter à son cabinet aujourd’hui 6 Novembre 2017. Une convocation que certaines sources lient aux articles publiés par ce journal sur le dossier de la disparition de notre confrère du journal « Le Sphinx », Birama Touré. En tous cas, c’est au niveau de cette juridiction que l’affaire a été portée il y a deux ans avec le concours de l’avocat Me Mamadou Ismaël Konaté devenu depuis ministre de la Justice et depuis qui semble avoir oublié ses interpellations face aux lenteurs dans cette affaire sulfureuse.

MD

