Karim Keita, le fils du président Ibrahim Boubacar Keita reste pourtant un homme discret, malgré son efficacité. Rappelons-le, il a beaucoup contribué à l’élection de son père en 2013. Un an plus tard, il reçoit le prestigieux prix de la ‘’Figure politique montante d’Afrique’’, en 2014.

Ya-t-il plus grande leçon de persévérance, que de rester fidèle à ses ambitions, malgré les pressions voire l’opposition de son géniteur ? Karim Keita a persévéré sur le chemin qu’il s’est forgé, en décidant de se présenter lors des législatives de 2014 à Bamako, contre l’avis de son père. Le temps lui donnera raison. Après son élection comme député en commune II, Karim Keita, grâce à son dynamisme, son courage et l’amour qu’il incarne pour son pays, est sur tous les fronts. En fin stratège, il a vite compris que les questions sécuritaires sont l’une des plus importantes pour son pays, en proie à des années de crises. C’est ainsi qu’il s’est battu pour se faire élire président de la Commission de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale du Mali.

