« Je suis choqué, scandalisé, énervé, par ce que je viens d’entendre du Ministre du culte. Il appelle de vives voix, au 46ieme pèlerinage, les chrétiens du Mali à voter IBK en 2018, pour d’après lui, qu’il soit au côté des chrétiens du Mali. Il va loin en faisant ce marchandage, au nom du président de la République, que ce dernier s’engage à aider l’église catholique du Mali, à fêter son centenaire et à réhabiliter l’église de Kita et le cimetière de Kita.

Comme je l’ai dit dans ma lettre de démission de la présidence, ni Jésus, ni le prophète Mohamed (paix et salut sur lui), ne feront réélire IBK en 2018, car ce sont des prophètes qui n’ont jamais pris cause pour des gens qui sucent le sang de leur peuple et pour l’injustice.

Je suis chrétiens catholique, je mets en garde l’église contre toute immixtion dans ces sphères politiques. J’espère que les hués des pèlerins dessaleront le cardinal Jean Zerbo à emprunter cette voix qui le conduira à sa perte comme IBK. Vous êtes avertis. »

C’était hier.

