”J’ai entendu vos doléances et je remercie l’imam Mahmoud Dicko pour sa mission de bons offices”, a déclaré lundi le président IBK qui recevait le président du Haut conseil islamique (HCI) et des participants à un forum sur la paix au Mali.

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita a reçu en audience le lundi dans l’après-midi à la résidence de la Villa des hôtes une forte délégation composée de leaders religieux et de notabilités.

Il s’agissait pour les leaders de venir faire la restitution de leur Forum tenu ce samedi au Palais de la culture dont le thème a porté sur ”la contribution des maîtres coraniques, des leaders religieux et des notabilités pour le retour de la paix dans le delta central et la boucle du Niger”.

Les interlocuteurs du chef de l’Etat, avec à leur tête le président du Haut conseil islamique, Mahmoud Dicko, ont au cours de cette rencontre fait la restitution de leurs travaux au président de la République. Ils ont soumis à IBK certaines doléances, dont notamment la libération d’une cinquantaine de personnes abusivement arrêtées dont des maîtres coraniques dans le delta central du Niger et invité le chef de l’Etat à accorder une attention particulière aux élèves coraniques et aux arabophones de retour des études. A les en croire, ces couches juvéniles sont des proies faciles au recrutement des terroristes et jihadistes et constituent une menace pour la paix.

Cheick Hachim Haïdara, porte-parole du forum, a fait un plaidoyer pour la paix en faisant référence au rôle dédié aux chefs religieux et coutumiers depuis la Charte de Kurukanfuga jusqu’à nos jours. Il a salué et remercié IBK pour son leadership et sa démarche patriotique dans la recherche de la paix, de la réconciliation, de l’unification des Maliens avant de prier pour le retour de la paix au Mali.

A la fin de la rencontre, le président de la République s’est confié à la presse : “Cette initiative du président du Haut conseil islamique du Mali est très heureuse. Je suis certain qu’elle va aboutir à l’apaisement que nous recherchons dans le delta central du Niger et ce que j’ai vu ici aujourd’hui, tous les fils de cette région, tous les érudits de cette région, engagés dans le combat pour la paix, inch Allah cette paix nous l’obtiendrons dans un bref délai. Dans la suite de mon voyage à Mopti, c’était un heureux présage. Et pour ma part et pour le gouvernement, nous demeurons engagés pour la cause de la paix au Mali. Je répète que rien ne saurait être au-dessus des intérêts du Mali, inch Allah”.

A propos de la libération sollicitée des personnes détenues, le président de répondre que “leurs cas seront examinés à l’aune des intérêts du Mali et de la paix”.

