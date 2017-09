Après la prière de l’AĂŻd el-KabĂ®r dirigĂ©e par l’Imam Amadou KALLE et qui a Ă©galement enregistrĂ© la prĂ©sence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, des PrĂ©sidents des Institutions de la RĂ©publique, des membres du gouvernement, et de nombreux fidèles Musulmans, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a sacrifiĂ© Ă la tradition en se rendant dans le Vestibule des familles fondatrices de Bamako, pour saluer les chefs coutumiers et traditionnels TOURÉ, DRAVÉ et NIARÉ.

Nous proposons, une transcription libre, de l’entretien dans le Vestibule des familles fondatrices de Bamako, entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et les notabilitĂ©s.

Le Président de la République :

“Bissimilayi Rahmani Rahim,Â

Je remercie Allah, le Tout Puissant de nous avoir permis de fêter ensemble dans la bonne santé, cette Tabaski .

Rendons grâce en Allah, et soyons reconnaissants à nos ancêtres, nos chefs coutumiers et religieux, à tout le peuple malien.

Tout rĂ©cemment, le pays allait trĂ©bucher , mais grâce Ă l’implication surtout de nos notabilitĂ©s, leaders religieux, nous avons avec notre sens Ă©levĂ© de l’écoute et de notre sens Ă©levĂ© de patriotisme et d’amour pour le Mali, pu Ă©viter que le pays ne retombe dans une quelconque aventure , et le Mali ne tombera plus jamais dans une aventure. Donc toute ma reconnaissance Ă cette importante couche de l’organisation sociale de notre pays.

Tant que nous avons du respect et de la considĂ©ration, en plus d’un sens Ă©levĂ© de l’Ă©coute de nos chefs coutumiers et religieux, le Mali demeurera toujours debout. Qu’Allah fasse que nous soyons toujours Ă l’Ă©coute des populations auxquelles nous devons notre lĂ©gitimitĂ© pour diriger ce pays qui est notre unique patrie . Je prie pour une bonne pluviomĂ©trie, bien rĂ©partie dans le temps et dans l’espace sans inondations et autres sinistres, et permettre Ă notre pays, de faire une grande rĂ©colte de cĂ©rĂ©ales pour faciliter l ‘accès Ă la nourriture de nos braves populations. Rendons toujours grace en Allah et soyons toujours reconnaisants envers Lui pour bĂ©nĂ©ficier de son Omniscience, de sa MisĂ©ricorde afin qu’il nous accorde la paix, la rĂ©conciliation, le vivre ensemble, le rassemblement de tous les maliennes et maliens et le bonheur pour tous. Tenons nous le langage de la vĂ©ritĂ© et disons la vĂ©ritĂ© Ă nos populations maliennes et que chacun d’entre nous sache consentir des efforts sur soi, pour le Mali. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre et pensons Ă l’au-delĂ avant tout acte que nous devons poser ici bas pour l’amour et l’honneur de notre pays, car nous rĂ©pondront individuellement de nos actes devant Allah le jour du jugement dernier. Nous implorons Allah et nous lui demandons pardon pour tout acte involontairement posĂ© par nous lors de notre passage ici bas car nous sommes les dĂ©cideurs qui doivent rĂ©pondre aux aspirations des populations maliennes. Nous lui demandons de nous guider toujours sur le bon chemin qui peut amener le Mali vers le bonheur.

Notre pays marche vers la paix et des signaux forts l’attestent avec la situation rĂ©cente Ă Kidal, nous vous demandons de faire des prières pour le Mali en paix, rĂ©conciliĂ© avec tous ses dignes fils, rassemblĂ© avec tous. Qu’Allah fasse que l’administration malienne retourne au complet Ă Kidal, qui est une terre du Mali. Avec la paix des coeurs, notre pays retrouvera son bonheur d’antan , sa notoriĂ©tĂ© et son hospitalitĂ© lĂ©gendaires gages de dĂ©veloppement socio-Ă©conomique.

Nous demandons Ă vous, Chefs coutumiers et Chefs religieux d’ĂŞtre les aiguilles pour continuer a lier toutes les populations du Mali entre elles dans sa diversitĂ© culturelle. Qu’Allah apporte le bonheur au Mali, a travers la paix et la sĂ©curitĂ© retrouvĂ©es. Nous devons tous prier pour le Mali , Allah nous a donnĂ© une chance et c’est Ă nous d’en profiter judicieusement”.

Réponse des NIARÉ et TOURÉ au Président de la République :

“Ce jour est un jour de douas et de prières. Nous avons bien Ă©coutĂ© le PrĂ©sident de la RĂ©publique du Mali et nous avons mieux compris ce qu’il a voulu dire dans son message ici dans notre Vestibule. Il a parlĂ© de nos us et coutumes, de nos religions et de leurs rĂ´le et importance dans la construction de notre pays. Nous sommes tous issus de la mĂŞme courge. Tant que l’entente existe entre nous , Allah crĂ©era les opportunitĂ©s pour nous pour le bonheur de chacun de nous. Nous prodiguons la tolĂ©rance et la patience Ă tous, mais Ă©galement la vĂ©ritĂ© et la loyautĂ©. Notre pays est bĂ©ni et nous ne cesserons pas de le rĂ©pĂ©ter. Le Coran prescrit que tant qu’entre hommes vous vous unissez, Allah vous rĂ©compensera en consĂ©quence. Cette parole divine est Ă©galement celle du vestibule. Nous devons changer nos attitudes et nos comportements, Qu’Allah nous guide vers ce changement d’attitude et de comportement, avec l’amour que nous avons entre nous d’une part et celui envers notre pays. Merci”