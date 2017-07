Le vendredi dernier, Chérif Madani Haïdara, suite à une invitation des leaders spirituels du Mali, le guide spirituel des Ançars a rencontré, à son domicile, une forte délégation de la Plateforme : « An tè, A Bana : Touche pas à ma Constitution !» conduite par Mme Sy Kadiatou Sow.

Ousmane Madani Haïdara a longuement écouté les motivations de la Plateforme concernant leur refus de la révision constitutionnelle en cours au Mali. Selon la Plateforme, il faut un retrait pur et simple du projet et l’annulation du référendum. « Il faut le retour de l’administration dans les zones occupées pour assurer la participation du plus grand nombre au scrutin et la recherche d’un consensus plus large autour d’un projet de révision cohérent », expliquent les membres de la Plateforme. « Je ne soutiens personne.

Le plus important pour nous, c’est le Mali », a indiqué le Chérif Madani aux membres de la Plateforme. Le Chérif a aussi déclaré qu’ils n’ont pas été consultés lors de l’élaboration du texte. Selon lui, un comité d’experts du Groupement des leaders spirituels du Mali est en train de plancher sur les différentes positions afin de les éclairer.