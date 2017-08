L’épouse du Président de la République, Mme KEITA Aminata MAIGA a présidé, le samedi 12 août 2017 à Kita, le lancement officiel des activités de la 8ème édition des Vacances Citoyennes. Pour cette année, le thème retenu était : «Rôle de la Jeunesse dans la Lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme Violent ».

L’événement a enregistré la présence de plusieurs membres du Gouvernement, dont celui en charge de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Amadou KOITA ; du Gouverneur de Kayes, Babahamane MAIGA ; du maire de la commune urbaine de Kita, Sory DABO.

Le lancement des activités des Vacances Citoyennes, édition 2017, à Kita, est un acte de haute portée symbolique. En effet, Kita est retenu et reconnu pour être le berceau de l’Empire du Mandé, où en 1236 à Kurukanfuga, une charte démocratique, appelée la Charte de Kurukanfuga fut adoptée, après la bataille de Kirina qui a vu l’Empereur Soundiata KEITA prendre le dessus sur Soumangourou KANTE, le roi Sosso.

« C’est ici que les vainqueurs et les vaincus, pour enterrer définitivement la hache de guerre et asseoir la paix durable, ont signé le plus glorieux pacte de maintien de la paix, de prévention et de gestion des conflits. La Charte de Kurukanfuga ou Charte du Mandé a édicté les règles, les principes, les valeurs et les mécanismes du vivre ensemble dans la paix. Le Mali doit toujours s’en inspirer !

Kita enseigne la cohésion et la tolérance religieuse. En témoigne le pèlerinage annuel des milliers de fidèles chrétiens à la Colline Mariale », dira la Première Dame KEITA Aminata MAIGA, qui croit à l’engagement des jeunes à relever le défi lié à la lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme Violent.

.Le ministre Koïta et les vacances citoyennes

Poursuivant dans le même sens, le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Amadou KOITA a laissé entendre que le Mali revient de loin, de 2012 à 2017. Le Mali, pays de paix, de tolérance et du vivre en commun, s’est retrouvé plongé dans un conflit armé entre ses fils et dont les séquelles sont encore visibles. C’est à ce niveau qu’il faut saluer le choix du thème de l’édition 2017 des Vacances Citoyennes.

« Vacances Citoyennes est l’initiative qui offre un cadre d’échanges, de brassage, d’éducation à la citoyenneté, d’engagement citoyen pouvant contribuer à la construction citoyenne chez les jeunes », a affirmé le ministre KOITA.

Du 12 Août au 05 Septembre 2017, l’intervalle retenu pour les Vacances Citoyennes, dont les activités se tiendront à Kita et à Tominian, il y aura des activités de sensibilisation sur les fléaux sociaux, sur la paix qui se cultive et s’entretient. Nous y reviendrons.

